Su un’eventuale futura partecipazione di Lamborghini in Formula Uno o Formula E ha aggiunto: “Mai dire mai! Anche se devo dire che il livello di investimento in Formula Uno è troppo importante. Ci prenderemmo troppi rischi. Non è facile essere competitivi, abbiamo l’esempio di grandi marchi. Abbiamo ottenuto una prestazione fantastica (nel campionato americano IMSA, ndr) con la Lamborghini Hurricane GT3 e forse il WEC potrebbe essere un passo da fare in futuro. Quest’anno abbiamo vinto per la prima volta come marchio la 24 Ore di Daytona e a Sebring nella categoria GT. La Formula E non ci riguarda perché non apparteniamo a quel mondo e non credo che ne faremo parte”.