F1 | Domenicali crede nella Ferrari: “Non sono lontani dalla McLaren, presto vinceranno”

F1 Domenica Ferrari – La Formula 1 si appresta a vivere il terzo atto consecutivo del calendario con il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Dopo un avvio altalenante, la Ferrari arriva a Jeddah con l’obiettivo di trovare continuità e confermare i segnali incoraggianti emersi in Bahrain. La tappa sul tracciato cittadino saudita chiude il primo trittico di gare della stagione e rappresenta un crocevia importante per la scuderia italiana.

Le prime uscite del 2025 non hanno rispecchiato le ambizioni della squadra guidata da Frédéric Vasseur, che sta ancora cercando il giusto equilibrio tecnico. Tuttavia, l’ultimo weekend a Sakhir ha offerto spunti positivi: la SF-25 ha mostrato miglioramenti rispetto all’esordio, pur rimanendo distante dalle prestazioni delle vetture di vertice. L’obiettivo a breve termine resta quello di consolidare i progressi, nella speranza di avvicinare progressivamente il gruppo di testa.

Domenicali e la sfida Ferrari

Il momento vissuto dal team di Maranello non è passato inosservato nel paddock. Le difficoltà e il potenziale ancora inespresso della Rossa sono stati oggetto di dibattito anche fuori dai circuiti. A intervenire sull’argomento è stato Stefano Domenicali, attuale presidente e amministratore delegato della Formula 1, che ha commentato la situazione della Ferrari ai microfoni di “La politica nel Pallone”, programma in onda su Rai Gr Parlamento. “Vedo una Ferrari che è vicinissima a chi sta vincendo. L’unico consiglio che posso dare a Vasseur è di continuare a lavorare a testa bassa, senza lasciarsi condizionare da una pressione inevitabile per chi occupa quel ruolo”, ha affermato l’ex team principal della scuderia. “I distacchi quest’anno sono minimi, e saranno i dettagli a fare la differenza. Sono certo che presto rivedremo la Ferrari sul gradino più alto del podio”.

La Rossa vicina alla McLaren?

Domenicali ha poi espresso fiducia nei confronti della coppia di piloti attualmente al volante delle vetture rosse. Il dirigente ha elogiato l’atteggiamento di Lewis Hamilton, approdato a Maranello quest’anno dopo una lunga militanza in Mercedes, e ha ribadito il valore di Charles Leclerc, colonna portante del progetto sportivo. “Essere parte della Ferrari è qualcosa di speciale, lo dicevo anche a Lewis. Ha capito cosa significhi indossare quella tuta”, ha spiegato. “La sua è una sfida ambiziosa e non è semplice vincere subito. Ma la sua determinazione è quella di chi crede davvero in questo percorso. Charles, dal canto suo, è un talento che ha voglia di affermarsi e non vuole sprecare l’occasione di dimostrare il proprio valore”.

In vista del fine settimana a Jeddah, la squadra italiana cercherà conferme. Il circuito saudita, veloce e tecnico, metterà nuovamente alla prova la competitività della monoposto. L’obiettivo sarà quello di ridurre il gap dalle rivali e riprendere un cammino costante, con l’auspicio di trasformare la fiducia in risultati concreti.