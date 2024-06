Formula 1 | Hulkenberg si conferma l’uomo del sabato e porta la Haas in Q2 a Barcellona

Formula 1 Haas GP Spagna – 13° e 16° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Superbo come sempre al sabato, il tedesco è riuscito a superare la tagliola della Q1, ottenendo il massimo da una VF-24 troppo in ombra durante questo fine settimana di gara sul tracciato del Montmelò, a Barcellona. Più in difficoltà il compagno di squadra, costretto a chiudere la propria qualifica già nei primi venti minuti di attività in pista.

Hulkenberg estrae il 100% dalla Haas

“Mi sento come se non avessi lasciato nulla per strada nei miei vari tentativi in qualifica. In generale ritengo che questo fosse il nostro ritmo, niente di più e niente di meno. La vettura è andata bene, anche se in alcune circostanze abbiamo avuto dei problemi. Dobbiamo lavorare sul bilanciamento ad alta velocità e sul grip in generale. Purtroppo in configurazione gara emergeranno i punti deboli del nostro pacchetto, ma alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Mi aspetto una gara serrata e tanti treni DRS”.

Magnussen rallentato dal traffico a Barcellona

“Sapevamo che le qualifiche sarebbero state combattute e in queste situazioni è necessario ottenere il massimo. In queste situazioni paghi prepotentemente anche un solo decimo di errore. La sessione in generale non è stata pulita e il traffico ci ha creato più di qualche problemi. Probabilmente con una qualifica più lineare avremmo potuto ottenere un tempo migliorare, ma purtroppo è andata così. Siamo 16°, ma la vettura ci sembra decente per domani, quindi penso che potremo lottare per qualche buon punto”.