F1 | Caso Red Bull – T-Tray, Piastri: “Non si tratta di zona grigia, ma nera. Infranto il regolamento”

Il weekend di Austin, nel quale la Formula 1 torna in pista dopo un mese dal precedente appuntamento di Singapore disputato sul tracciato cittadino di Marina Bay lo scorso 22 settembre, è agitato dal caso T-Tray e dall’utilizzo di tale dispositivo sfruttato dalla Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ne ha ammesso l’uso ma al tempo stesso ha imbastito un accordo con la FIA per la gestione futura.

Una situazione che agita il paddock alla vigilia del sest’ultimo round stagionale del Mondiale 2024, con i protagonisti in pista che hanno espresso il loro punto di vista sulla vicenda che vede al centro della questione la squadra campione del mondo in carica.

Tra i quali figura Oscar Piastri, nonché uno dei rivali della Red Bull in questo avvincente finale di stagione al vertice. L’australiano, autore di un ottimo campionato, ha ammesso come tale sistema rappresenti una netta infrazione che non ha nulla a che vedere con lo “sfruttamento” della zona grigia del regolamento.

“Non sapevo che la Red Bull lo avesse ammesso – ha dichiarato Piastri, citato da RacignNews365 – Non spetta a me occuparmene. Non ne so molto. Ovviamente tendiamo a superare i limiti del regolamento tecnico, come tutti. Questo accade in F1, ma da quello che ho sentito e che mi è stato detto, una cosa del genere non sta superando i limiti. Li sta chiaramente infrangendo”.

L’australiano, proseguendo nel proprio discorso, ha aggiunto: “Non ho sentito su quale vettura specifica ci sia, ovviamente ci sono delle segnalazioni. Se si tratta di qualcosa che viene usato, è chiaro che non sta superando i limiti. È uscito dalla zona grigia ed è entrato nella zona nera”.

4.7/5 - (8 votes)