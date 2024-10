F1 | Ferrari, Leclerc: “Concentrati sul 2024 in ottica 2025”

La Ferrari non intende “sacrificare” quest’ultima parte di stagione per pensare direttamente alla prossima. Anzi, come sottolineato da Charles Leclerc, la scuderia del Cavallino sfrutterà questi appuntamenti conclusivi del 2024 come propedeutici al 2025: ultima stagione di questo ciclo regolamentare prima delle nuove normative tecniche sulle power unit che scatteranno dal 2026.

In un campionato intenso e ricco di colpi di scena, la Ferrari è ancora impegnata nella lotta iridata che la vede al terzo posto nel Mondiale costruttori alle spalle della McLaren e della Red Bull. La squadra di Maranello paga un ritardo rispettivamente di 34 punti da Milton Keynes e 75 da Woking, ripatendo dalla trasferta di Austin come prima banco di prova dopo le gare disputate su tracciati atipici per la loro particolare conformazione come Baku e Singapore.

“Siamo completamente concentrati sulla vettura 2024 ma allo stesso tempo, come pilota, devi pensare che tutto ciò che proviamo ora è ovviamente in vista del 2025 – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – È la direzione che stiamo prendendo per arrivare al 2025. Qualunque cosa mettiamo sulla macchina, è pensata per il medio e lungo periodo”.

Parlando poi della tappa di Austin ha detto: “Penso che Monza, Baku e Singapore siano piste molto specifiche, è sempre un po’ più complicato trarre conclusioni dagli aggiornamenti che abbiamo introdotto nelle ultime gare. Questo è il primo vero test per gli ultimi aggiornamenti che abbiamo portato, per capire quanti passi in avanti abbiamo fatto e quanto stiamo lavorando nella giusta direzione. Questo weekend sarà un test e spero che sia positivo”.