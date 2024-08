F1 | Bearman fa il tifo per Antonelli: “Spero arrivi in Formula 1, se lo merita”

Al momento sono compagni di squadra nel team Prema in F2, chissà che in futuro – forse non troppo lontano – possano ritrovarsi entrambi a gareggiare in Formula 1 da avversari. Oliver Bearman conosce già il proprio destino, che lo vedrà pilota titolare in Haas nel 2025 al fianco del francese Esteban Ocon, al contrario invece di Kimi Antonelli il cui proseguimento di carriera è ancora tutto da scrivere.

Lo stesso Bearman, che quest’anno ha debuttato ufficialmente in una gara di Formula 1 sostituendo in Ferrari Carlos Sainz nell’appuntamento di Jeddah, si augura che Antonelli possa essere promosso in Formula 1. In questi mesi Antonelli è stato protagonista di alcune sessioni private di test con Mercedes, stupendo per la velocità e regolarità che ha mostrato al volante della monoposto della Stella. E chissà che non ci sia proprio la scuderia tedesca nel futuro dello stesso Antonelli come sostituito di Lewis Hamilton e prossimo compagno di squadra di George Russell.

“Ci siamo sempre seguiti a vicenda e più o meno abbiamo fatto gli step nello stesso periodo – ha dichiarato Bearman a Sky Sports F1 – Conosco Kimi da molto tempo, abbiamo gareggiato un po’ l’uno contro l’altro in F4, abbiamo fatto molto simulatore, ora siamo compagni di squadra in F2”.

Il giovane inglese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Spero per lui che arrivi in F1 perché se lo merita. Un giorno spero di lottare per il campionato del mondo contro di lui, perché penso che sia l’obiettivo a cui entrambi puntiamo”.