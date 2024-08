F1 | McLaren, la felicità di Piastri: “Quest’anno siamo veloci ovunque”

Tra le novità più importanti che hanno caratterizzato le ultime due stagioni di Formula 1 c’è senza ombra di dubbio la crescita della McLaren. La scuderia di Woking, dopo un inizio disastroso di 2023, è riuscita pian piano a risalire la china portando la monoposto ad una crescita esponenziale che ad oggi la colloca in pista come migliore monoposto del lotto.

Ora però mancata l’ultimo tassello, essere in grado di ottenere con costanza vittorie accompagnate da una gestione ottimale (tra squadra, muretto e piloti) che finora in stagione è mancata in vari appuntamenti.

Discutendo dell’evoluzione prestazionale della vettura color papaya, Oscar Piastri ha sottolineato come oramai la MCL38 sia una vettura completa che rispetto al 2023 riesce ad essere competitiva su ogni tipo di pista.

“Rispetto allo scorso quest’anno siamo stati veloci ovunque, è stata anche una vera iniezione di fiducia per tutti il ​​fatto che non dobbiamo più fare affidamento sulle curve ad alta velocità come abbiamo fatto l’anno scorso – ha dichiarato Piastri, intervistato da Sky Sports News – Arriviamo e siamo abbastanza sicuri che saremo, se non i più veloci, tra i più veloci e penso che questo ci faccia essere positivi per l’anno prossimo”.

L’australiano, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “La nostra sicurezza aumenta. Sto ottenendo altri buoni risultati e sto imparando di più anche in questo mio secondo anno. Voglio imparare il più possibile e ottenere più successo possibile quest’anno. Ma, in definitiva, penso che provare a impostare una gestione davvero forte l’anno prossimo sia un obiettivo realistico al momento”.