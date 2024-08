F1 | Williams, Albon: “Una prima parte di stagione difensiva”

Alexander Albon si augura che, al rientro in pista dopo la pausa estiva, la Williams possa portare i primi veri aggiornamenti di questa stagione. La prima metà di campionato disputata dalla scuderia di Grove è stata molto sulla difensiva, come ha ammesso lo stesso pilota cresciuto nell’Academy Red Bull, portando così la squadra inglese a dover limitare i danni rispetto alla concorrenza.

Finora gli unici piazzamenti a punti portano proprio la firma di Albon, con il thailandese che ha agguantato la Top Ten negli appuntamenti di Montecarlo e Silverstone dove in entrambi i casi ha ottenuto il nono tempo. Il prossimo anno Albon si ritroverà un nuovo compagno di squadra, quel Carlos Sainz che chiuso in Ferrari dall’arrivo del sette volte campione del mondo ha deciso di sposare il progetto di Grove.

“Non abbiamo avuto molti, se non nessuno, sviluppo in questa stagione e finora siamo stati sulla difensiva – ha dichiarato Albon, citato da Formula1.com – Stiamo spingendo forte in fabbrica, tutti stanno lavorando sodo. Certo ora c’è una piccola pausa, solo il tempo ce lo dirà”.

Il thailandese, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Se riusciamo a ottenere il nostro primo vero upgrade sulla macchina quando torneremo, penso che potremo lottare per i punti un po’ più regolarmente. Ma per ora, penso che P13, P12 fosse tutto ciò che avremmo potuto fare oggi”.