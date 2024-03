F1 | Ferrari, Clear sull’esordio di Bearman: “Siamo orgogliosi”

In Arabia Saudita, dove si è corso lo scorso weekend sul tracciato cittadino di Jeddah, Oliver Bearman ha vissuto un weekend inimmaginabile alla vigilia. Il talentino britannico è infatti passato dal guidare la Prema in Formula 2… alla Ferrari in Formula 1 dovendo sostituire Carlos Sainz costretto al forfait a causa di un’improvvisa operazione per la rimozione dell’appendicite. Bearman non ha pagato lo scotto del grande salto, confrontandosi con colleghi più blasonati senza il minore timore reverenziale.

Jock Clear, discutendo dell’esordio di Bearman in un fine settimana iridato di Formula 1, coinciso tra l’altro alla guida della Ferrari, ne ha tessuto le lodi sottolineando l’ottimo lavoro che lo ha portato a chiudere la gara araba al settimo posto.

“Siamo orgogliosi di come sia integrato, di come la squadra lo abbia supportato – ha dichiarato Clear al podcast F1 Nation -cAbbiamo tante informazioni disponibili. C’è così tanto lavoro da fare in una macchina di F1. È stato tutto molto tranquillo”.

Clear ha poi aggiunto: “Sappiamo quanto sia veloce. L’abbiamo visto nella nostra macchina. Ma il modo in cui si è avvicinato al fine settimana, il modo in cui si è avvicinato alla gara, passo dopo passo: devi scendere in griglia e devi avere a che fare con avversari piuttosto importanti che daranno filo da torcere. Lo ha fatto in modo pulito. Abbiamo detto che se fosse arrivato al primo giro con tutte e quattro le ruote ancora, saremmo stati davvero felici. Lo ha fatto. Era ancora in P11, ha mantenuto la sua posizione e da quel momento in poi è cresciuto nella gara”.

Il responsabile della Ferrari Driver Academy, continuando a parlare di Bearman, ha detto: “Vederlo in Formula 1 nel 2025? Penso di si. Ne ero convinto prima e penso al fatto che Fred Vasseur sia stato abbastanza coraggioso da metterlo in macchina nel weekend. Date le circostanze, la dice lunga su quello che abbiamo visto. Penso che questo sia stato migliore di quanto potessimo aspettarci. Ma quando è stata presa la decisione, suppongo che questo fosse ciò che ci aspettavamo. Non voglio sminuire il risultato. Siamo davvero, davvero al settimo cielo”.