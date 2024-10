F1 | Red Bull, Perez: “Voglio tornare ad essere competitivo in Brasile”

Sergio Perez non poteva immaginare che il suo weekend di casa sarebbe andato in maniera così disastrosa. Il messicano, nonostante i danni riportati nella lotta con la Racing Bulls di Liam Lawson, è rimasto in pista fino a fine gara – seppur in ultima posizione – quasi a voler rendere omaggio ai suoi tifosi.

Un ritiro in Messico non era contemplato, seppur di ritiro si continua a parlare, invece, per l’immediato futuro: la carriera di Sergio sembra essere ormai arrivata al capolinea, e far bene in Brasile è fondamentale per riabilitare la propria immagine agli occhi dei tifosi e della propria squadra.

Perez: “Voglio tornare ad essere competitivo in Brasile”

“Quello in Messico è stato il weekend più deludente della mia stagione. Volevo che fosse speciale, ma io e il team non siamo riusciti a prenderci ciò che meritavamo. Ho bisogno di più dalla vettura, perché mi permetta di competere al massimo livello e questo è l’obiettivo per il Brasile – ha subito chiarito Checo – abbiamo riportato diversi danni in Messico, spero che i ragazzi possano riportare la verdura alla miglior forma possibile, nonostante il poco tempo. La Sprint ci da la possibilità di conquistare punti in più e ci proveremo. Volevo conquistarne anche in Messico e, se riusciremo a far bene, sono sicuro che lasceremo il Brasile con un bel bottino”.