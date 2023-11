F1 | AlphaTauri, prime indiscrezioni sul nuovo nome per il 2024

F1 Racing Bulls AlphaTauri – Secondo quanto riportato da autosport nella giornata odierna, la denominazione scelta dalla Scuderia AlphaTauri per il mondiale 2024 di Formula 1 sarebbe quella di “Racing Bulls”. Come affermato più volte dal nuovo CEO, Peter Bayer, la compagine faentina è pronta a rafforzare la propria partnership con la Red Bull, la quale sarebbe pronta a fornire non solo varie parti dell’attuale RB19, ma anche a sfruttare la nuova galleria del vento a Milton Keynes e gran parte dell’how-know offerto dalla Casa madre.

Un ritorno al passato che, come garantito da Helmut Marko, deve riportare la compagine italiana a battagliare stabilmente per i piazzamenti all’interno della zona punti. Per quanto riguarda gli sponsor, invece, voci incontrollate parlanO di accordi praticamente chiusi con Visa e Cash Cap. Una rivoluzione totale, avviata da Franz Tost e che verrà proseguita dal nuovo TP, Laurent Mekies, la cui ufficialità dovrebbe avvenire già nelle prossime settimane.