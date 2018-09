F1 | Alonso strizza l’occhio alla Daytona 500: “Corsa iconica del nostro sport”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Autosport, Fernando Alonso ha escluso un suo possibile impegno “full time” in Nascar, sottolineando come al momento non sia interessato a uno scenario di questo tipo.

Nonostante lo scambio di vetture con Jimmie Johnson, infatti, lo spagnolo ha preferito non sbilanciarsi su questo argomento, evidenziando come della categoria statunitense conosca praticamente poco o nulla. Discorso diverso invece per quello che riguarda la Daytona 500, con l’attuale alfiere della McLaren che potrebbe decidere di intraprendere questa singola sfida nel corso delle prossime stagioni.

Ecco le parole di Fernando Alonso: “La Daytona è una di quelle corse iconiche a cui tutti quanti vogliono partecipare ed è sicuramente grandiosa. Parliamo di evento importante dove c’è tantissimo appeal”.

Lo spagnolo, però, ha escluso un suo possibile approdo nella serie statunitense in tempi brevi: “Non sono interessato a uno scenario di questo tipo. La Nascar è una delle più grandi categorie al mondo e ha le sue cose positive e negative. Il fascino è ok, ma non ho mai provato la macchina e non ho informazioni sul campionato. Tutto questo rende la storia difficile, ma vedremo cosa accadrà”.