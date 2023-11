F1 | Alonso soddisfatto della scelta Aston Martin

Quello di Fernando Alonso in Aston Martin è stato uno dei passaggi di mercato più interessanti dell’ultimo anno. Lo spagnolo, salutata l’Alpine con la quale nel 2021 aveva segnato il suo ritorno in Formula 1, è passato alla corte di Lawrence Stroll dove ha preso il posto del ritirato Sebastian Vettel.

Nel complesso la scelta di Fernando si è rivelata corretta, con il due volte campione del mondo che soprattutto nella prima metà di stagione ha lottato stabilmente per le primissime posizioni di classifica ottenendo numerosi piazzamenti a podio. Meno brillante il rientro dalla pausa estiva, dove la AMR23 è apparsa poco reattiva ritornando competitiva solamente nell’ultimo appuntamento di Interlagos.

Sempre con Alonso che ha firmato la terza posizione al fotofinish, avendo la meglio sulla linea del traguardo per soli 53 millesimi sulla Red Bull di Sergio Perez. Lo spagnolo, discutendo sulla scelta fatta lo scorso anno, ha sottolineato come in questa occasione abbia preso una decisone giusta permettendogli di lottare per obiettivi importanti.

“Ho molto rispetto per Alpine. È la squadra (quando ancora si chiamava Renault, ndr) che mi ha regalato i miei due campionati del mondo – ha dichiarato Alonso, intervistato da GQ Magazine – Sarà sempre nel mio cuore, non augurerò mai niente di male a loro. È vero che ogni volta che cambi squadra c’è sempre questa cosa dentro, guardi i tuoi tempi e la tua posizione e subito guardi quelli degli ex. Se sono dietro di te c’è sempre un po’ di sollievo che hai preso la decisione giusta. Idealmente avrei voluto vincere con l’Aston Martin e vedere seconda l’Alpine. Lottare per il podio sarebbe la cosa migliore”.

Lo spagnolo, ponendo l’attenzione sulla scelta Aston Martin, ha aggiunto: “È stata una bella sorpresa, non posso mentire. Avevamo qualche speranza, come ho detto, che nuove persone si unissero alla squadra. Sembravano sapere cosa stessero facendo, ma questa era una visione a lungo termine. Pensavamo che nel 2023 avremmo lottato costantemente per le prime dieci posizioni e forse un podio o due sarebbero stati possibili, e poi nel 2024 saremmo stati un contendente regolare per il podio. Ci siamo ritrovati regolarmente a lottare per il podio nella prima metà di questa stagione, ed è stata sicuramente una sorpresa, quindi ero felice. Dopo alcuni anni deludenti e i passaggi in Formula 1, è stato molto bello sentire che un cambio di squadra questa volta ha davvero dato i suoi frutti”.

5/5 - (1 vote)