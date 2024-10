Formula 1 | Haas a caccia di punti anche in Messico

In Texas la Haas ha fatto incetta di punti ed è pronta a ripetersi anche a Città del Messico. Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen hanno sette punti ad Austin, tra Sprint Race e gara, superando così la Racing Bulls nel campionato costruttori.

Mantenere la settima posizione nel mondiale è fondamentale e i due piloti non vedono l’ora di tornare in pista. A Città del Messico la Haas è stata autrice di performance altalenanti, nel corso degli anni, ma l’attuale pacchetto si è rivelato più che competitivo e Hulkenberg e Magnussen sono determinati a restare in zona punti.

“Città del Messico è la mia seconda meta preferita in questa parte della stagione. L’atmosfera è pazzesca e tifosi nello stadio Foto Sol si faranno sicuramente sentire, anche se il loro tifo sarà sicuramente tutto per Perez – ha dichiarato Hulkenberg – è una pista interessante e una bella sfida: saremo pronti!”.

Magnussen: “Non c’è motivo per cui non possiamo restare in zona punti”

“La città è divertente, la pista è divertente, tutto l’evento lo è e c’è una atmosfera incredibile con i tifosi messicani. La sezione dello stadio è fenomenale. L’aria è unica, rarefatta, e rende difficile il raffreddamento delle vetture, anche sul lato aerodinamico non è una pista facile. In passo abbiamo avuto weekend buoni e cattivi, ma la vettura si trova in un buon momento, non c’è motivo per cui non possiamo restare in zona punti”.