F1 | Alonso e l’affetto del Circus: “È stato un weekend molto sorprendente” [VIDEO]

Al termine della sua ultima gara in Formula 1 ad Abu Dhabi, conclusa all’11° posto, Fernando Alonso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare alcuni aspetti del suo addio al Circus.

ALONSO SIMBOLO DELLA SPAGNA – “Sono molto fiero e felice di essere una bandiera del mio paese nel mondo. La Spagna è un paese incredibile a livello sportivo e in Formula 1 ci sono sempre mancati i piloti e la vittoria. Inizialmente grazie a Marc (Gené, ndr) e Pedro (De La Rosa, ndr) negli anni 2000 e alla fine con il mio arrivo, penso che la Spagna sia diventata molto forte anche in Formula 1 e di questo ne sono molto felice”.

UN ULTIMO WEEKEND SORPRENDENTE – “È stata una sorpresa. Ho visto dire addio a grandi campioni, ho visto l’arrivederci di Michael (Schumacher, ndr) nel 2006 quando eravamo in Brasile a lottare per il Mondiale. Ho visto quello di Jenson Button, un campione del mondo, due anni fa qui ad Abu Dhabi nella sua ultima gara. Tutto quello che mi è successo in questo weekend è stato molto più di quello che mi aspettavo, quindi ringrazio la Formula 1, i fan, la mia squadra e voi in generale. È stato molto inaspettato e sorprendente”.