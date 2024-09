F1 | Ali flessibilI e mini-DRS sulla McLaren: il punto e cosa dice il Regolamento [VIDEO]

F1 McLaren GP Singapore – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi è tornato spesso a parlare del tema delle ali flessibili sulla McLaren, ponendo particolare attenzione su quanto scritto nel Regolamento e sull’interpretazione che la FIA sta dando a questo caso che, ormai, fa discutere già da diversi mesi (la prima squadra a sollevare la questione è stata proprio la Red Bull prima dell’estate). Ad oggi, sull’appendice anteriore non ci sono importanti novità in merito, nel senso che le verifiche hanno confermato la bontà della soluzione sulla MCL38, mentre la Federazione ha bocciato il mini-DRS emerso a Baku. La compagine Andrea Stella è stata invitata a rimuovere la soluzione perchè “non rispetta lo spirito del Regolamento”.