F1 | Vasseur: “Ferrari è passione in tutti i sensi”

All’età di 54 anni Frederic Vasseur ha provato l’esperienza di essere chiamato e di vivere l’esperienza professionale in Ferrari in qualità di team principal. Il manager francese, in passato a capo di Renault e Sauber e con una lunga trafila nelle categorie minori dove ha condiviso i propri spazi con piloti che sarebbero diventati campioni del mondo in Formula 1, ha discusso dell’emozione provata nel ricevere la possibilità di essere messo a capo della Gestione Sportiva del Cavallino.

Finora l’anno e mezzo vissuto in rosso da Frederic Vasseur non è stato certamente semplice, complice una competitività molto altalenante mostrata in pista dalla Rossa. Nel 2023, anno d’esordio per Vasseur in Ferrari dove ha sostituito Mattia Binotto, Maranello ha colto una sola vittoria con Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore. Successo che ha rappresentato un unicum come diversivo al dominio della Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ha mancato di salire sul gradino più alto del podio solamente a Marina Bay.

Un inizio differente si era avuto quest’anno, dove la Ferrari ha conquistato due vittorie (uno a testa per Sainz e Leclerc, vittoriosi rispettivamente a Melbourne e Monaco) ma dal successo di Montecarlo la SF-24 ha perso la rotta della competitività allontanandosi dalla vetta e subendo il ritorno di McLaren e Mercedes nelle gare che hanno preceduto la pausa estiva.

“Non immaginavo affatto di diventare team principal di una scuderia come la Ferrari, la vivevo come una passione – ha dichiarato Vasseur, in una recente intervista all’emittente belga RTBF- La gara a volte è più emozionante nelle serie giovanili. Sono stato felice di quello che stavo facendo. Sono stati i risultati e la progressione nelle categorie a portarmi in F1. Non è mai stato il piano della mi carriera”.

Il manager francese, continuando a discutere della Ferrari, ha poi aggiunto: “È passione, in tutti i sensi. Tutti sono appassionati del marchio, ci sono tantissime emozioni attorno ad esso. Gli italiani esprimono le loro emozioni molto più che negli anglosassoni. Dà caratteristiche un po’ speciali alla squadra. Onestamente è molto più soddisfacente gestire una squadra dove le persone sono emotive, facciamo il lavoro più bello del mondo, non dobbiamo dimenticare che disputiamo 24 gare, è dura, ma milioni di persone sognano di fare quello che facciamo. È una grande motivazione per ritrovarti”.

Vasseur, parlando dell’ambiente Formula 1, ha detto: “È qualcosa di eccezionale. Ho il miglior lavoro del mondo e ho anche la moglie più bella del mondo, mi sostiene da 35 anni. È qualcosa che sperimentiamo insieme. L’unica persona a cui ho chiesto se dovevo andare (in Ferrari, ndr) è mia moglie. Li sposto in Italia e poi vado via 25 fine settimana all’anno”.