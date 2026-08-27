F1 | ACI conferma: Imola è pronta per il ritorno

La Formula 1 guarda già alle possibili alternative per il finale della stagione 2026. L’incertezza legata alla situazione in Medio Oriente ha infatti spinto il Circus a preparare alcuni piani di emergenza, con Imola che potrebbe tornare protagonista qualora Bahrain o Abu Dhabi non fossero in grado di ospitare le gare previste.

Al momento, il calendario non ha subito modifiche: Qatar e Abu Dhabi restano confermati come ultimi appuntamenti della stagione. Il circuito del Santerno sarebbe la principale alternativa europea presa in considerazione dalla Formula 1.

A confermare che l’ipotesi è concreta è stato Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia.

“Vista la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando con le istituzioni governative e sportive per essere pronti a ospitare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, durante l’attuale campionato”.

La Russa ha inoltre definito Imola “la soluzione ideale”, lasciando intendere che il circuito sia già al lavoro per poter rispondere rapidamente a un’eventuale chiamata della Formula 1.

F1, Imola possibile soluzione per il finale di stagione

L’ipotesi di un ritorno a Imola non sarebbe soltanto teorica. Secondo La Gazzetta dello Sport, alcune squadre avrebbero già iniziato a prenotare alberghi nella zona del circuito per la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Una circostanza che alimenta ulteriormente le indiscrezioni su un possibile ritorno del Gran Premio dell’Emilia-Romagna nel calendario 2026, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della Formula 1.

I team principal sono intanto consapevoli della necessità di arrivare rapidamente a una decisione. Ayao Komatsu, numero uno della Haas, ha spiegato:

“Ovviamente sarebbe stato meglio prendere una decisione prima, ma capisco che sia difficile. Prima arriverà una decisione, meglio sarà”.

Anche James Vowles ha commentato l’eventualità di un finale di stagione a Imola, precisando però che al momento non c’è nulla di deciso.

“Se fosse Imola, e sia chiaro, non è né confermato né smentito, il clima sarà interessante e imprevedibile”. Ma sarebbe comunque bello tornare a disputare una gara europea alla fine della stagione”.

L’incertezza in Medio Oriente guarda già al 2027

La situazione potrebbe avere conseguenze non soltanto sul finale del campionato 2026, ma anche sull’avvio della stagione successiva.

Il piano principale della Formula 1 continua a prevedere il Gran Premio del Bahrain il 14 marzo 2027, seguito una settimana più tardi dall’appuntamento in Arabia Saudita.

Parallelamente, però, sarebbe già allo studio un calendario alternativo nel caso in cui la situazione nel Golfo Persico non consentisse di disputare regolarmente le due gare.

In questo scenario, la stagione potrebbe iniziare in Cina, per poi proseguire in Giappone e Australia.

L’appuntamento di Melbourne, tuttavia, non potrebbe essere facilmente anticipato a causa dei lavori di ricostruzione della pit lane di Albert Park. Bahrain e Arabia Saudita verrebbero quindi eventualmente collocati in una fase successiva del campionato.

L’obiettivo di Stefano Domenicali rimane comunque quello di garantire un calendario da 24 Gran Premi anche nel 2027. Nel frattempo, Imola resta alla finestra: pronta a rispondere presente nel caso in cui la Formula 1 abbia nuovamente bisogno del circuito italiano.