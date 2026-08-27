F1 | Ralf Schumacher: “Antonelli è il numero 1 della Mercedes”

Kimi Antonelli ha conquistato la leadership del Mondiale 2026 e, secondo Ralf Schumacher, si è già guadagnato un ruolo ben preciso all’interno della Mercedes: quello di numero 1 della squadra, a discapito di George Russell.

L’ex pilota tedesco, intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland, ha evidenziato soprattutto la straordinaria continuità mostrata dall’italiano in questa sua prima stagione da protagonista nella lotta per il titolo.

Antonelli, una costanza impressionante

Nonostante abbia ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei gare, Antonelli ha costruito il proprio vantaggio in classifica grazie a una notevole regolarità. Il pilota italiano è infatti salito sul podio in 10 delle 12 gare disputate, mancando la top 3 soltanto in due occasioni caratterizzate da problemi tecnici.

“È vero, Kimi ha vinto soltanto una delle ultime sei gare, ma bisogna sottolineare che in dodici Gran Premi è salito sul podio dieci volte”, ha osservato Schumacher.

Un rendimento che, secondo il tedesco, dice molto sulla maturità raggiunta dal giovane pilota Mercedes.

“Nelle due gare in cui non è riuscito a farlo, ci sono stati problemi tecnici. Il suo bilancio è quindi davvero impressionante”.

A fare la differenza, in particolare, è la capacità di Antonelli di limitare al minimo gli errori.

“Kimi solitamente offre prestazioni molto solide, fa il suo lavoro e commette pochissimi errori. Da questo punto di vista, è chiaramente il pilota migliore all’interno del team”.

Ralf Schumacher: “Antonelli è il numero 1”

A soli 20 anni, Antonelli sta dunque mostrando un livello di competitività che ha convinto Schumacher a indicarlo apertamente come il riferimento della Mercedes.

“Continuerà soltanto a migliorare. A 20 anni è ancora molto lontano dall’esprimere tutto il suo potenziale, considerando quanto poca esperienza abbia rispetto agli altri”.

L’italiano guida attualmente il campionato con 242 punti, ben 59 in più rispetto a George Russell e Lewis Hamilton. Alle loro spalle c’è Lando Norris, reduce da due vittorie consecutive e staccato di ulteriori 24 punti.

Per Schumacher, il quadro è quindi piuttosto chiaro: “Per questo, a mio parere, è chiaramente il numero 1 della Mercedes. E penso che Russell lo abbia capito”.

Il consiglio a Russell

Il tedesco ha poi invitato Russell ad accettare la situazione e a concentrarsi esclusivamente sulle proprie prestazioni, senza lasciarsi condizionare dal confronto interno.

“Credo che l’inglese farebbe bene ad accettare la situazione, affrontare le cose gara dopo gara e cercare di guidare nel miglior modo possibile”.

L’obiettivo di Russell, secondo Schumacher, deve comunque rimanere quello di chiudere il campionato davanti al compagno di squadra. Ma per riuscirci sarà necessario anche un diverso approccio alla situazione interna al team.

“Chiaramente, il suo obiettivo deve essere quello di finire davanti a Kimi, ma credo che debba fare un passo indietro nel modo in cui gestisce internamente questa situazione”.