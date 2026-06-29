F1 GP Austria | Figuraccia Cadillac: Bottas e Perez ritirati dopo pochi giri per freni roventi

Il Gran Premio d’Austria per la Cadillac è durato appena una manciata di giri. Sia Sergio Perez che Valtteri Bottas si sono ritirati dopo le primissime fasi di gara per lo stesso identico problema, ovvero il surriscaldamento dell’impianto frenante, un’anomalia tecnica grave che ha persino scaturito vistosi principi di incendio sulle vetture dei due piloti all’interno della pit-lane.

Una situazione decisamente pesante, seppur contestualizzata all’interno di un team appena nato e alle prese con le inevitabili curve di apprendimento della categoria. Le temperature elevatissime registrate in questo fine settimana sul circuito di Zeltweg hanno sicuramente messo tutte le squadre in forte difficoltà nella gestione delle varie componenti delle vetture, questo è fuor di dubbio, ma avere entrambe le macchine a stelle e strisce ritirate nei primi chilometri per il medesimo problema di cattiva gestione delle componenti è obiettivamente un riscontro inguardabile per una struttura di questo livello.

Dispiace profondamente per tutto il grosso lavoro che i meccanici svolgono quotidianamente all’interno dei box per mettere in pista le monoposto in condizioni ottimali. Pur comprendendo certamente che gli errori di gioventù e la mancanza di uno storico di dati non aiutino la comprensione dei flussi aerodinamici interni, certe situazioni di cedimento strutturale simultaneo non fanno bene all’immagine internazionale di un colosso industriale come General Motors, specialmente se si valuta l’enorme quantitativo di soldi investiti per finanziare l’ingresso in Formula 1.

Nel motorsport moderno, il ritorno d’immagine deve essere proporzionale alla solidità tecnologica mostrata in pista, e un doppio ritiro causato da un errore del genere rischia di minare la credibilità dell’intero progetto americano.

Il precedente della McLaren in Cina e la natura del difetto

In questo strano campionato 2026, caratterizzato dal debutto del nuovo regolamento tecnico, abbiamo già assistito a una dinamica simile, anzi forse ben più grave, in occasione del Gran Premio di Cina, dove le due McLaren non sono nemmeno riuscite a schierarsi sulla griglia di partenza. In quel frangente, la figuraccia planetaria più che il team di Woking la fece la Mercedes, visto che il problema fu successivamente identificato nel collasso dei sistemi ausiliari della batteria delle due MCL40.

Se in Cina si trattò di un’avaria legata a una componente ibrida altamente complessa e di nuova generazione, il passo falso della Cadillac al Red Bull Ring è di natura prettamente termica; un difetto basilare che una scuderia di Formula 1 moderna deve saper prevedere e scongiurare attraverso le simulazioni predittive prima del via.

La frustrazione per l’occasione sprecata emerge in modo nitido dalle dichiarazioni rilasciate dai piloti, i quali sentivano di avere tra le mani una vettura capace di lottare in posizioni più importanti rispetto al solito. Sergio Perez, costretto a scattare dalla diciannovesima posizione in griglia dopo una qualifica complicata, ha spiegato i motivi che lo hanno costretto alla resa anticipata.

“È stata una giornata molto sfortunata – ha ammesso Checo. Nel traffico i freni si sono surriscaldati e siamo stati costretti al ritiro. Eravamo davvero nel vivo della lotta e avevamo il passo per competere con le Williams; ho superato Alex Albon in pista, quindi è un vero peccato non aver potuto sfruttare l’occasione oggi. Dobbiamo analizzare la situazione a fondo e capire cosa possiamo fare in vista di Silverstone”.

Il pilota messicano ha evidenziato come l’effetto scia generato dalle vetture che lo precedevano abbia drasticamente ridotto la portata d’aria fresca verso i dischi in carbonio, innescando l’innalzamento termico fatale.

L’allarme di Bottas e la difesa della dirigenza

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con una preoccupazione ancora maggiore legata alla continuità dei guasti tecnici, si è espresso Valtteri Bottas, che prendeva il via dall’ultima casella dello schieramento. Per il finlandese si tratta del terzo ritiro consecutivo, un trend negativo che impone una revisione totale dei controlli di qualità in fabbrica. Il pilota ha posto l’accento sulla repentinità con cui le temperature hanno superato la soglia di guardia.

“Sapevamo che questa è una delle piste più impegnative per i freni, soprattutto con queste temperature elevate. Non avevamo riscontrato problemi durante i giri effettuati nelle prove libere, ma improvvisamente, dopo due giri di gara, i freni si sono surriscaldati. È il terzo ritiro consecutivo per me, quindi questa è la priorità assoluta su cui dobbiamo lavorare come squadra. Dobbiamo arrivare al traguardo per raccogliere dati e imparare; questo sarà il nostro obiettivo per il futuro”.

L’incapacità di riscontrare l’anomalia durante i long-run del venerdì testimonia una discrepanza evidente tra le simulazioni a serbatoi carichi e le reali condizioni di gara in regime di aria turbolenta. A tentare di fare quadrato attorno al reparto tecnico e a tracciare la linea operativa per l’immediato futuro è intervenuto il team principal, Graeme Lowdon. Il manager britannico non ha cercato giustificazioni di comodo, ma ha richiamato l’intera organizzazione a una prova di carattere per superare la crisi di risultati.

“È stato un weekend difficile, ma è proprio in questi momenti che una squadra dimostra la propria resilienza e forza. Tutto il team sta lavorando duramente e continuerà a farlo: in Formula 1 non esistono scorciatoie. Dobbiamo capire cosa è successo e guardare avanti. Abbiamo fatto progressi in termini di passo e il distacco dal fondo dello schieramento sta aumentando, ma dobbiamo garantire l’affidabilità necessaria per dimostrarlo in gara. I prossimi giorni saranno molto intensi, ma ho piena fiducia nella squadra: torneremo più forti a Silverstone”.