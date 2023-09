Formula 1 | Ferrari, sensazioni positive dopo il venerdì di libere a Singapore

Formula 1 GP Singapore Ferrari – La Scuderia Ferrari ha vissuto due turni di prove libere positivi al Gran Premio di Singapore, anche se essendo solo venerdì è presto per dirsi ottimisti in vista del resto del weekend. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono risultati i più veloci in entrambe le sessioni, completando molti giri e lavorando sia in chiave qualifica, fondamentale tra i muretti del circuito di Marina Bay, che in configurazione gara.

FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno iniziato con gomme Hard mettendo in cascina i giri necessari a prendere la giusta confidenza con i muretti dato anche il nuovo layout del terzo settore, reso più veloce di circa dieci secondi dopo l’eliminazione di quattro curve. Entrambi sono quindi passati alle gomme Soft con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’33”350 per Leclerc e 1’33”428 per Sainz. Negli ultimi minuti sulle due SF-23 sono state rimontate le Hard di inizio turno per girare con un maggior carico di carburante simulando le condizioni di gara. Nel complesso Charles ha completato 25 giri, uno in più di Sainz.

FP2. Il programma è proseguito nella seconda sessione, quando Carlos e Charles hanno montato inizialmente gomme Medium. La qualifica è stata ovviamente simulata con le gomme Soft che saranno impiegate anche domani nel Q3. Con questa mescola lo spagnolo ha fermato i cronometri con il miglior tempo di 1’32”120, imitato in 1’32”138 da Charles. A quel punto, con ancora venti minuti a disposizione, la squadra ha ripreso a lavorare in configurazione gara caricando carburante e rimontando le gomme Medium impiegate a inizio turno. Ventisei i giri all’attivo di Sainz, uno in più per Leclerc.

Domani. La qualifica di domani, in programma alle 21 locali (le 15 CET), sarà fondamentale perché ottenere un buon risultato di squadra potrebbe aprire scenari interessanti in vista di domenica, ma nell’ultima sessione di libere delle 17.30 (11.30 CET) la squadra lavorerà ancora anche sul passo gara, dove sembra esserci margine di miglioramento.