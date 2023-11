GP Las Vegas, risultati libere 3: Russell precede Piastri

GP Las Vegas – Si è conclusa in anticipo la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, a causa della bandiera rossa esposta a pochi minuti dal termine per l’incidente di Alex Albon che ha impattato con la posteriore sinistra contro le barriere, perdendo la carcassa dello pneumatico. A dettare il passo è stato George Russell, il pilota della Mercedes ha registrato il miglior tempo in 1:34.093, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Logan Sargeant.

Seguono in quarta e quinta posizione le Red Bull di Max Verstappen, davanti alla Williams di Alex Albon. Settimo Fernando Alonso su Aston Martin davanti all’altra Mercedes di Lewis Hamilton. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la Haas di Kevin Magnussen.

Ferrari non compare nei primi dieci ma in questo caso la scuderia di Maranello è giustificata in quanto i piloti non hanno avuto modo di uscire per fare il time attack proprio a causa della bandiera rossa. Sedicesimo Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

Appuntamento alle 09:00 per le qualifiche.

FP3 CLASSIFICATION 📊 George Russell, Oscar Piastri and Logan Sargeant round up our top 3 spots in FP3! Bring on qualifying 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/viz8MvJ7pO — Formula 1 (@F1) November 18, 2023