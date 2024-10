Toyota-Haas, i motivi di un accordo che fa bene alla Formula 1

F1 Toyota Haas – Dopo anni di dichiarazioni che escludevano un ritorno diretto in Formula 1, Toyota ha sorpreso molti annunciando una nuova partnership tecnica con il team Haas F1 attraverso Toyota Gazoo Racing (TGR). Tuttavia, questa collaborazione non riguarda la costruzione di motori, come ci si potrebbe aspettare, ma piuttosto un supporto tecnico volto a favorire lo sviluppo di piloti e ingegneri della casa giapponese nella massima serie del motorsport.

Amayo Komatsu, capo del team Haas, ha spiegato che la collaborazione ha preso forma all’inizio del 2024: “Ho avuto contatti con Kaji all’inizio dell’anno, quasi sei mesi fa”. Successivamente le discussioni tra Haas e Toyota si sono intensificate nel corso del tempo, portando a una partnership ufficiale che riflette un piano strategico a lungo termine per entrambi i team.

Haas-Toyota, i motivi dell’accordo

Masaya Kaji, direttore generale di TGR, ha chiarito che Toyota non ha in programma di formare una propria squadra di Formula 1, ma ha deciso di sfruttare questa partnership come un’opportunità di crescita: “Non abbiamo alcun piano per creare un team in Formula 1. In questo momento, la scelta migliore è collaborare con Haas. Il tutto è partito dal nostro top management, Akio Toyoda. È sempre stato focalizzato sullo sviluppo dei piloti. Toyoda voleva trovare un modo per permettere ai nostri piloti, ingegneri e meccanici di entrare nella massima categoria del motorsport per apprendere e migliorare. Dopo varie discussioni con diverse squadre, Haas si è rivelata il partner ideale.”

Il vantaggio di questa collaborazione risiede nella possibilità per Toyota di mantenere un coinvolgimento indiretto in Formula 1 senza impegnarsi a costituire un proprio team, che richiederebbe investimenti significativi e un impegno a lungo termine. Attraverso Haas, Toyota può fornire ai propri talenti esperienze dirette nel campionato mondiale, assicurando al contempo un flusso costante di know-how e innovazione per il proprio programma sportivo.

Un ritorno per il futuro

In conclusione, il ritorno di Toyota in Formula 1, sebbene in forma indiretta, rappresenta un’opportunità per il colosso giapponese di consolidare la propria posizione nel motorsport globale, formando una nuova generazione di ingegneri e piloti e costruendo le basi per il futuro.