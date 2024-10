F1 | Hakkinen scommette sulla conferma di Bottas in Sauber e rilancia: “Il futuro sarà Taponen”

F1 Hakkinen Bottas – Con la stagione 2024 di Formula 1 in fase conclusiva e sei gare ancora da disputare, in casa Sauber si intensificano le discussioni sul pilota che affiancherà Nico Hülkenberg a partire dal prossimo anno. Il team, che diventerà ufficialmente Audi dal 2026, sta valutando diverse opzioni: da un lato, confermare uno dei suoi attuali piloti, dall’altro, puntare su un nuovo talento, con nomi di spicco come Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Mick Schumacher tra i candidati più probabili.

Il toto nomi e l’opzione Bottas

Se Sauber decidesse di mantenere uno dei suoi attuali driver, il favorito sembrerebbe essere Valtteri Bottas, unico pilota finlandese in griglia e con un bagaglio di esperienza notevole, comprensivo di 10 vittorie in carriera. Bottas gode del pieno supporto di Mika Hakkinen, due volte campione del mondo con McLaren, che ha espresso apertamente la sua fiducia nei confronti del connazionale. In un’intervista rilasciata al quotidiano Ilta Sanomat, Hakkinen ha dichiarato: “Vedo ancora una forte possibilità che la carriera di Valtteri in F1 continui. È un pilota di grande talento, apprezzato dalla squadra per la sua dedizione e il suo atteggiamento professionale. Non si lamenta molto e lavora sempre al massimo.”

Nonostante ciò, il futuro di Bottas è tutt’altro che certo. Se non dovesse essere riconfermato per il 2025, la griglia di Formula 1 rimarrebbe senza un pilota finlandese per la prima volta dopo 35 anni. Dal 1989, la Finlandia ha sempre avuto almeno un rappresentante in Formula 1, con nomi illustri come JJ Lehto, Mika Salo, Kimi Raikkonen (campione del mondo nel 2007), Heikki Kovalainen e lo stesso ex pilota di Williams, Mercedes e Sauber, che ha mantenuto viva la tradizione scandinava negli ultimi anni.

Il futuro, secondo Hakkinen, è di Taponen

Hakkinen, sebbene dispiaciuto dalla possibile assenza di un pilota finlandese in F1, non considera la situazione catastrofica. “Penso che l’interesse per la F1 in Finlandia calerebbe, ma non cambierà il mondo se non ci sarà un nostro pilota in griglia,” ha spiegato il campione. Tuttavia ha indicato che il futuro della Finlandia in F1 non è completamente compromesso, individuando in Tuukka Taponen, giovane talento del karting che sta emergendo con la FDA, un possibile erede: “Le porte sono spalancate per lui ed ha il potenziale per arrivare in F1 nei prossimi anni.”

Con queste incertezze, il futuro di Bottas rimane in sospeso. Il team Sauber dovrà presto decidere se puntare sull’esperienza consolidata del finlandese, che potrebbe offrire stabilità e continuità durante la transizione verso il marchio Audi, o scommettere su un giovane talento emergente per affrontare le sfide del futuro. Una scelta che potrebbe influenzare non solo la carriera di Bottas, ma anche l’eredità della Finlandia nel mondo della Formula 1.

