Rosberg sulla collisione in Qatar: Russell ha ottenuto una “vittoria” su Hamilton

Nico Rosberg sa come si può battere Lewis Hamilton, uno dei piloti certamente più difficili ed ingombranti da avere come compagni di squadra, non fosse altro per il palmarès, e senza dimenticare ovviamente la velocità.

George Russell condivide i box con Hamilton dal 2022 e rispetto alla scorsa stagione quest’anno sta soffrendo un po’ di più il sette volte campione del mondo. Lontano in classifica da Lewis nelle ultime gare Russell è sembrato molto più incattivito e battagliero nei confronti del team mate, fino al contatto in partenza a Lusail. Un momento, quest’ultimo, che potrebbe essere uno spartiacque del rapporto tra i due, secondo Nico Rosberg.

“La situazione in Mercedes è un po’ più infuocata attualmente, è chiaro che Russell ha capito che non può essere sempre un bravo ragazzo – le parole di Rosberg riportate da GPBlog.com -. Lui sta provando ad imporsi in squadra, altrimenti soccomberà sempre. Per questo George è molto più determinato in pista e anche nei messaggi che manda via radio durante i GP quando non gli piace qualche scelta del team. Prova in tutti i modi ad imporsi. Devo dire la verità ai miei tempi Hamilton non era mai colpevole al 100% di qualcosa tra noi, quindi sentire Lewis prendersi tutta la responsabilità dell’incidente in Qatar mi ha sorpreso, la reputo una grande vittoria di Russell nel loro confronto interno, è una cosa da tenere d’occhio.