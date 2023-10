Red Bull, Marko conferma Perez e irride i rivali

Non sappiamo se questa volta smentire equivale a confermare due volte, ma Helmut Marko ha negato del tutto le voci secondo cui il sedile di Sergio Perez sarebbe a rischio per il 2024. Il messicano ha ancora un anno di contratto con la Red Bull e a quanto pare continuerà con il team, provando – come da lui stesso affermato – a ritrovare il feeling perduto con la monoposto e quindi prestazioni più brillanti.

Intanto il team manager Helmut Marko ha smentito le voci dei giornali e non ha perso occasione per deridere i rivali, gonfiando – che novità! – il petto per le prestazioni di Verstappen.

“Sui giornali circolano solo speculazioni prive di fondamento, sia su Perez che su Tsunoda – l’attacco di Marko in una intervista all’Osterreich – Non abbiamo dato nessun ultimatum al nostro pilota. Evidentemente vinciamo troppo e quindi vogliono attaccarci così, scrivendo cose poco credibili. Noi preferiamo concentrarci sulle prestazioni favolose di Verstappen; non vedo l’ora di festeggiare un altro trionfo ad Austin”.