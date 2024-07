F1 | Red Bull, incertezza anche sul fronte piloti: Ricciardo o Tsunoda per il dopo Perez? [VIDEO]

F1 Red Bull – Oltre alle tante domande legate alla competitività ballerina della RB20, vettura ad oggi palesemente inferiore a Mercedes e McLaren, in casa Red Bull tiene banco il nodo Sergio Perez dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Scattato dalla seconda posizione, dopo una buona qualifica condotta in condizioni di pista bagnata, il messicano si è sciolto come neve al sole sulle Ardenne, arretrando in gara fino ad una deludente settima piazza, ben lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Una situazione non più accettabile per la squadra, considerando il passo che stanno tenendo McLaren e Red Bull, appunto, che probabilmente spingerà Helmut Marko e Christian Horner ad attuare un cambio pilota in vista della prossima trasferta in terra olandese programmata per fine agosto.

Sull’argomento sono intervenuti Mario Miyakawa e Matteo Bobbi a Race Anatomy, analizzando non solo gli errori strategici e di comunicazione commessi dalla compagine anglo-austriaca nell’ultimo periodo, ma anche le opzioni che il management sta valutando. Ad oggi il favorito numero uno resta Daniel Ricciardo, anche in virtù degli incontri che sono emersi nel pomeriggio di ieri a Spa, ma resta viva la candidatura di Yuki Tsunoda grazie ai buoni risultati che sta ottenendo al volante della VCARB. Seguiranno seguitamente degli aggiornamenti.