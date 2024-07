Mercedes | Russell: “Meglio nelle libere 1, ma la macchina dà ottime sensazioni”

La Mercedes sembra aver fatto un piccolo passo indietro rispetto al weekend in Austria. O meglio, la W15 non è certamente al livello di McLaren e Red Bull, quantomeno nelle prime due sessioni del Gran Premio di Gran Bretagna in corso di svolgimento sullo storico circuito di Silverstone, e pare anche che la Ferrari, pur avendo diversi dubbi in merito alla configurazione della monoposto da utilizzare in questo fine settimana, sia perfettamente sul passo delle Frecce d’Argento, così da giocarsi il ruolo di terza forza in pista anche nel Northamptonshire.

“La macchia ci ha dato delle ottime sensazioni – ammette Russell. Stamattina abbiamo sofferto meno rispetto al pomeriggio, dobbiamo capire il perché, forse per il vento e non siamo riusciti a mettere le gomme nella finestra giusta, ma devo dire che la competitività è simile a quella delle scorse gare. Abbiamo deciso di risparmiare le gomme soft per l’ultima parte di gara ma vedremo se usarle nelle Libere 3 oppure optare per le medie, quindi ci sono delle strategie diverse possibili per domenica. Siamo stati subito molto forti nella prima sessione, mentre nella seconda abbiamo perso un po’ di passo, quindi sicuramente cambieranno ancora le condizioni, ora piove e spero che i fan non si piovano troppo”.