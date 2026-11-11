F1 | Barrichello: “Antonelli in Ferrari? Penso che accadrà”

Kimi Antonelli in Ferrari, prima o poi. È questa la previsione di Rubens Barrichello, che si è aggiunto alla lista delle personalità della Formula 1 convinte che il futuro del giovane campione del mondo possa essere legato alla Scuderia di Maranello. L’ex pilota brasiliano, presente a Interlagos in occasione del Gran Premio di casa, ha parlato del talento italiano in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sulle sue qualità e sulla possibilità di vederlo un giorno al volante di una monoposto del Cavallino Rampante.

Barrichello conosce bene l’ambiente Ferrari, avendo vestito i colori della squadra italiana durante la propria carriera. E proprio questa esperienza gli permette di comprendere quanto possa essere forte il richiamo di Maranello per un pilota, soprattutto quando si tratta di un talento italiano reduce dalla conquista del titolo mondiale.

“Mi piace davvero molto. È veloce e talentuoso, ma soprattutto è un bravo ragazzo, molto umile”, ha dichiarato Barrichello parlando di Antonelli.

Il brasiliano ha inoltre riconosciuto i meriti della Mercedes, che ha creduto nel giovane italiano fin da quando era soltanto un bambino, accompagnandolo nel percorso che lo ha portato direttamente in Formula 1 con una squadra di vertice.

“La Mercedes ha fatto bene a investire su di lui, perché oggi è facile elogiarlo, visto che ha vinto il Mondiale, ma sceglierlo quando era ancora un ragazzino e portarlo direttamente in F1 con un top team non era una decisione scontata”.

Antonelli in Ferrari, Barrichello non ha dubbi: “Penso di sì”

La conquista del titolo mondiale da parte di Antonelli ha un significato particolare anche per l’Italia, che aspettava da decenni di ritrovare un campione del mondo nella categoria regina del motorsport. Per Barrichello, immaginare il ventenne italiano al volante di una Ferrari rappresenterebbe un ulteriore capitolo speciale.

“E immaginate cosa potrebbe succedere se un giorno corresse per la Ferrari”, ha aggiunto l’ex pilota brasiliano.

Alla domanda se creda davvero possibile un approdo di Antonelli a Maranello, Barrichello ha risposto senza esitazioni: “Penso di sì”.

Secondo il brasiliano, il fascino della Ferrari rappresenta una componente quasi inevitabile nella carriera di qualsiasi pilota.

“Il sogno di ogni pilota, a un certo punto della carriera, è correre per la Ferrari. Tutti sono affascinati dal Cavallino Rampante. È qualcosa che non riguarda soltanto i successi, ma anche la storia”.

Barrichello ritiene inoltre che per Antonelli, proprio in quanto italiano, il richiamo della Scuderia possa essere ancora più forte rispetto a quello esercitato sugli altri protagonisti della Formula 1.

“Credo che Kimi, essendo italiano, sia ancora più affascinato da tutto questo rispetto agli altri piloti”.

Mercedes, Antonelli non pensa all’addio

Le parole di Barrichello alimentano inevitabilmente le indiscrezioni sul futuro del campione del mondo, ma al momento non esistono segnali concreti di una possibile separazione dalla Mercedes. Antonelli ha infatti recentemente ribadito di non riuscire nemmeno a immaginare un futuro lontano dalla squadra che ha creduto in lui fin dall’età di undici anni.

Un legame importante, costruito attraverso un percorso di crescita che lo ha portato fino alla conquista del titolo iridato. Per il momento, dunque, il presente di Kimi resta a Brackley, mentre l’ipotesi Ferrari continua ad alimentare le suggestioni del paddock.

Barrichello ha infine dedicato un pensiero anche al Brasile, soffermandosi sulla presenza di due piloti del Paese in Formula 1: Gabriel Bortoleto e Rafael Camara.

“Il Brasile ha bisogno di loro. È passato troppo tempo”, ha affermato, ricordando come l’ultima vittoria di un pilota brasiliano in Formula 1 risalga al 2009, quando fu proprio Barrichello a imporsi a Monza.

Cosa ha detto Rubens Barrichello sul futuro di Kimi Antonelli?

L’ex pilota Ferrari ha dichiarato di credere che Antonelli possa correre un giorno per la Scuderia di Maranello. Secondo Barrichello, il richiamo del Cavallino Rampante è particolarmente forte per un pilota italiano e potrebbe rappresentare una prospettiva difficile da rifiutare.

Perché Barrichello vede Antonelli in Ferrari?

Il brasiliano ritiene che ogni pilota sogni, prima o poi, di guidare una Ferrari. Non si tratta soltanto dei successi sportivi, ma anche della storia e del fascino che accompagnano il marchio di Maranello.

Cosa pensa Barrichello delle qualità di Antonelli?

Barrichello ha elogiato la velocità e il talento del giovane italiano, sottolineandone soprattutto l’umiltà. Ha inoltre riconosciuto il merito della Mercedes per aver investito su di lui fin da quando era bambino.

Antonelli vuole lasciare Mercedes per andare in Ferrari?

Al momento non ci sono indicazioni in questa direzione. Il campione del mondo ha recentemente dichiarato di non riuscire a immaginare un futuro lontano dalla Mercedes, squadra che lo sostiene dall’età di undici anni.

Quali piloti brasiliani corrono attualmente in Formula 1?

Barrichello ha ricordato la presenza di Gabriel Bortoleto e Rafael Camara, sottolineando quanto sia importante per il Brasile avere nuovamente due rappresentanti nella categoria. L’ex pilota ha anche ricordato che l’ultima vittoria brasiliana in F1 risale al 2009, quando si impose a Monza.