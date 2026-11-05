F1 | La McLaren porta aggiornamenti in Brasile: obiettivo terzo posto nel mondiale

La McLaren si prepara ad affrontare il Gran Premio di San Paolo, una delle tappe più iconiche e spettacolari del calendario di Formula 1. Sul celebre tracciato di Interlagos, intitolato a José Carlos Pace, il team di Woking cercherà di lasciarsi alle spalle la delusione del weekend messicano, dove non è riuscito a concretizzare le buone prestazioni mostrate in pista.

L’appuntamento brasiliano arriva in un momento cruciale della stagione: la sfida per il terzo posto nel mondiale costruttori resta apertissima, con la McLaren staccata di 17 lunghezze dalla Red Bull. Con 172 punti ancora disponibili nelle ultime gare dell’anno, ogni dettaglio sarà determinante per ribaltare la situazione e chiudere la stagione con un risultato comunque importante dopo un’annata ben più complessa di quanto sperato.

Le caratteristiche del circuito di Interlagos

Il circuito di Interlagos rappresenta una sfida unica, caratterizzata da importanti dislivelli, curve iconiche e dal lungo rettilineo in salita che riporta sulla linea principale. Per ottenere un giro degno di questo nome sarà fondamentale trovare il perfetto compromesso tra prestazioni in curva e velocità massima, curando trazione e stabilità in ogni fase della pista, specialmente nel settore centrale. Questi aspetti non solo permettono di costruire un buon ritmo, ma creano anche le condizioni ideali per tentare sorpassi.

A rendere il weekend ancora più insidioso ci sarà il meteo notoriamente variabile, che richiede una notevole capacità di adattamento. Comprendere a fondo il comportamento delle gomme durante le prove libere, gestire sapientemente il traffico sul giro secco e restare pronti a reagire a improvvisi cambiamenti climatici saranno elementi decisivi. L’obiettivo della McLaren sarà una preparazione metodica e scelte rapide, per sfruttare al massimo ogni opportunità.

L’obiettivo: punti pesanti per il mondiale costruttori e gli aggiornamenti sulla MCL40

L’obiettivo del team a San Paolo è preciso: massimizzare il potenziale della vettura e portare entrambe le macchine a combattere nelle posizioni di vertice, trasformando la prestazione in punti cruciali per il Mondiale Costruttori. Ogni sessione di prove libere sarà sfruttata per raccogliere dati e migliorare il set-up, in modo da affrontare le qualifiche al meglio e presentarsi in gara pronti a cogliere ogni opportunità. Con la stagione ormai nella fase decisiva, ogni punto guadagnato può fare la differenza nella classifica.

Dopo un fine settimana messicano deludente, nonostante il buon passo mostrato dalla MCL40, la squadra arriva in Brasile determinata a reagire. In pista e in fabbrica si lavora in stretta collaborazione per ottimizzare ogni dettaglio e massimizzare la competitività complessiva. Il programma di sviluppo continua con aggiornamenti ad ala anteriore e posteriore, oltre a piccoli interventi sul fondo, con l’obiettivo di migliorare la resa aerodinamica e affinare il bilanciamento della vettura.

Valutazioni accurate, apprendimento costante e traduzione rapida degli aggiornamenti in prestazione concreta saranno le chiavi per ottenere un risultato solido nel weekend.

Fornaroli in FP1 per la quarta volta, Prodromou: “Vogliamo fare un altro passo avanti”

Leonardo Fornaroli, pilota di riserva della McLaren in Formula 1 e futuro titolare Hypercar per il 2027, sarà al volante della MCL40 nelle prove libere 1 di questo fine settimana, prendendo il posto di Oscar Piastri. Per il giovane talento italiano si tratta della quarta e ultima partecipazione obbligatoria alle FP1 come rookie, dopo le precedenti apparizioni a Barcellona, in Ungheria e a Città del Messico.

Peter Prodromou, Chief Technical Officer per l’aerodinamica, ha illustrato in dettaglio le interessanti novità in arrivo sulla monoposto: “Porteremo sulla vettura importanti novità all’ala anteriore, all’ala posteriore e alcuni componenti del fondo, nell’ambito del tradizionale e costante ciclo di sviluppo stagionale – ha dichiarato il tecnico della McLaren prima dell’imminente weekend di Interlagos -. L’obiettivo è recuperare terreno prezioso, migliorare sensibilmente la prestazione nelle gare restanti e costruire slancio fondamentale per il prossimo anno. San Paolo è sempre stato un buon circuito per noi in passato ed è una pista molto rappresentativa e impegnativa, quindi speriamo che questi nuovi aggiornamenti possano realmente aiutarci a fare un altro passo deciso verso la vetta della competizione”.

Poi ha aggiunto: “La stagione non è ancora finita: questi aggiornamenti sono studiati per migliorare la vettura adesso e aiutarci nella lotta serrata per il terzo posto nel campionato. Mentre l’apprendimento che ricaviamo dall’introduzione di questi aggiornamenti confluirà nello sviluppo della prossima stagione, ci aspettiamo anche di portare il concetto della nuova ala anteriore direttamente nella specifica di lancio della vettura 2027, rendendola più competitiva sin dall’inizio”.