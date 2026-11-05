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Formula 1 | Ferrari, Vasseur pensa al Brasile: “Dobbiamo rimanere concentrati”

"In Messico abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione", ha dichiarato il francese

di Peppe Marino5 Novembre, 2026
La Ferrari torna in pista a Interlagos pochi giorni dopo il duello tra Leclerc e Hamilton in Messico. Il monegasco, diventato papà in settimana, salterà le prime prove libere, in cui guiderà Beganovic. Vasseur indica nella costruzione della competitività, sessione dopo sessione, la strada per il weekend
Formula 1 | Ferrari, Vasseur pensa al Brasile: “Dobbiamo rimanere concentrati”

La Ferrari torna subito in pista in Brasile dopo quanto accaduto domenica scorsa in Messico. La Scuderia di Maranello ha vissuto giorni complicati, a causa degli screzi in pista tra Leclerc e Hamilton. Il monegasco è finito al centro delle critiche del compagno di squadra, che lo ha accusato di pensare più a se stesso che al team. Frederic Vasseur ha rimarcato lo stesso concetto nel dopo gara, senza puntare il dito su Charles, ma includendo nella discussione anche il sette volte campione del mondo.

Il Gran Premio di San Paolo è il ventesimo appuntamento della stagione e l’ultimo della tripletta americana, dopo gli Stati Uniti e il Messico. Si corre a Interlagos dal 6 all’8 novembre.

Giorni utili per sbollire dopo il Messico

Il bilancio della gara messicana è stato pesante. Hamilton e Leclerc erano primo e secondo alla prima curva, ma il duello tra i due ha agevolato la vittoria di Verstappen. La Ferrari ha chiuso con il secondo posto dell’imglese e il quarto di Charles, penalizzato anche da una sanzione di cinque secondi per la posizione non restituita in partenza. Il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente della necessità di una regola d’ingaggio scritta, mentre Vasseur ha denunciato una situazione che a suo giudizio rischia di sfuggire di mano.

Questi giorni sono serviti a sbollire. La squadra ha avuto il tempo di affrontare la questione a porte chiuse, come aveva anticipato il team principal, e il Gran Premio di San Paolo arriva a meno di una settimana di distanza, un vantaggio nel voltare pagina in fretta.

Leclerc papà, Beganovic in FP1

La settimana ha portato anche una notizia felice: Leclerc è diventato papà. Gli facciamo tanti auguri per l’arrivo della piccola Bianca. Anche per questo motivo il monegasco salterà la prima sessione di prove libere a Interlagos, e al suo posto scenderà in pista Dino Beganovic.

Si spera che questi giorni abbiano restituito al pilota serenità e lucidità, dopo un primo giro in Messico che ha creato problemi non solo al compagno di squadra, ma anche alla Ferrari. Il monegasco tornerà quindi a disposizione dalla seconda sessione, venerdì pomeriggio, con un’ora in meno per trovare il ritmo su un tracciato dove ogni giro conta.

Interlagos: il circuito

L’Autódromo José Carlos Pace è uno dei circuiti più apprezzati dai piloti per la varietà di curve e per i continui cambi di pendenza. Misura 4.309 metri, si percorre in senso antiorario e propone una combinazione di tratti veloci, frenate impegnative e curve lente, che richiede un buon compromesso nella configurazione aerodinamica.

Il primo settore comprende la celebre S di Senna, seguita dalla Curva do Sol e dalla discesa verso la Descida do Lago, uno dei punti dove si può tentare il sorpasso. Il settore centrale è più guidato e richiede precisione nei cambi di direzione, buona trazione e stabilità nelle curve a bassa velocità. L’ultima parte del giro è caratterizzata dalla Junção, decisiva per affrontare al meglio la lunga salita verso il traguardo: la velocità in uscita da quel punto può fare la differenza sia sul tempo sul giro sia nelle opportunità di attacco alla prima staccata. La brevità del tracciato tende inoltre a rendere molto contenuti i distacchi, soprattutto in qualifica.

Meteo e programma del weekend

Un elemento da tenere sempre in considerazione a San Paolo è il meteo. Novembre coincide con un periodo in cui le precipitazioni possono essere frequenti e improvvise, e in passato Interlagos ha ospitato gare in cui la pioggia ha cambiato più volte le condizioni della pista, costringendo le squadre a decisioni rapide sulle strategie. Anche le temperature possono variare sensibilmente nel corso del weekend, con effetti sul comportamento di vetture e gomme.

A differenza della passata stagione, il Gran Premio si disputa con il format tradizionale, con tre sessioni di prove libere prima delle qualifiche. Venerdì 6 novembre le monoposto scendono in pista alle 12.30 locali (16.30 in Italia) per la prima sessione, mentre la seconda inizia alle 16 (20). Sabato 7 novembre l’ultima ora di libere parte alle 11.30 (15.30), seguita dalle qualifiche alle 15 (19). Il Gran Premio scatta domenica 8 novembre alle 14 locali (18) sulla distanza di 71 giri, pari a 305,879 chilometri.

Vasseur: “Competitività sessione dopo sessione”

Sulle aspettative del weekend, il team principal ha spiegato di essere contento di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara messicana: “Abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione. Interlagos è un circuito impegnativo, con un giro molto corto, diversi cambi di pendenza e un’ampia varietà di curve, e con il meteo che può rendere il weekend ancora più imprevedibile. Dovremo costruire la nostra competitività sessione dopo sessione e rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità”.

Come ha gestito la Scuderia Ferrari le tensioni nate tra Hamilton e Leclerc dopo il GP del Messico?
I giorni trascorsi tra la gara di Città del Messico e l’appuntamento in Brasile sono serviti alla Ferrari per sbollire le tensioni e affrontare la questione a porte chiuse. La vicinanza del GP di San Paolo ha permesso alla squadra e al team principal Vasseur di voltare pagina in fretta.
Per quale motivo Charles Leclerc salterà la prima sessione di prove libere a Interlagos?
Charles Leclerc salterà le FP1 in Brasile per via della nascita della figlia Bianca. Il pilota monegasco tornerà al volante della SF-26 a partire dalla seconda sessione di prove libere di venerdì pomeriggio, lasciando la prima ora di lavoro in pista al giovane Dino Beganovic.
Quali sono le caratteristiche principali del circuito di Interlagos per il GP di San Paolo?
L’Autódromo José Carlos Pace misura 4.309 metri e si percorre in senso antiorario. Il tracciato richiede un compromesso aerodinamico tra i tratti veloci come la S di Senna, la sezione guidata centrale e la staccata della Junção, che immette sul lungo rettilineo in salita verso il traguardo.
Quali insidie meteorologiche e di format caratterizzano il fine settimana in Brasile?
Il mese di novembre a San Paolo presenta elevata imprevedibilità meteo, con frequenti sbalzi termici e piogge improvvise. A differenza del 2025, il weekend si svolgerà con il format tradizionale, prevedendo tre sessioni di prove libere prima di qualifiche e gara sui 71 giri previsti.
Qual è l’approccio dichiarato da Fred Vasseur in vista del weekend di gara a San Paolo?
Fred Vasseur si è detto felice di tornare in pista a meno di una settimana dal GP messicano per confermare i progressi velocistici della monoposto. Il team principal ha sottolineato la necessità di rimanere concentrati e costruire la competitività sessione dopo sessione in un tracciato corto e insidioso.

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Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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