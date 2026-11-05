F1 | Antonelli campione del mondo, Bonnington racconta Kimi: “Professionista esemplare, talento straordinario”

La stagione di Andrea Kimi Antonelli si è conclusa nel modo più straordinario possibile, anche se di fatto al termine del Mondiale 2026 mancano ancora alcune gare. Domenica scorsa, a Città del Messico, nell’appuntamento disputato all’Hermanos Rodríguez, il pilota della Mercedes ha conquistato il titolo mondiale, scrivendo una pagina storica non soltanto per la propria carriera, ma per l’intero motorsport italiano. Dopo 73 anni, infatti, l’Italia torna ad avere un campione del mondo in Formula 1: l’ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari nel lontano 1953.

Un successo che ha assunto un significato ancora più speciale per Antonelli, diventato il più giovane pilota nella storia della categoria a conquistare il campionato, strappando a Sebastian Vettel un primato che resisteva dal 2010. Un risultato maturato al termine di una stagione straordinaria, nella quale il giovane bolognese è riuscito a imporsi sulla concorrenza compreso il compagno di squadra George Russell.

A raccontare più da vicino il talento e la personalità del nuovo campione del mondo è stato Peter Bonnington, suo ingegnere di pista in Mercedes. Bono, che ha lavorato a lungo al fianco di Lewis Hamilton prima del trasferimento del sette volte iridato in Ferrari, ha seguito da vicino la crescita di Kimi, sottolineando alcune delle prestazioni che hanno maggiormente caratterizzato la sua stagione.

Tra queste spiccano soprattutto Monaco, Monza e Austin, tre appuntamenti nei quali Antonelli ha mostrato qualità differenti, confermando la propria capacità di adattarsi a situazioni e circuiti molto diversi.

“Per me, Monaco è stato un momento davvero speciale. È una di quelle gare in cui, quando riesci a dimostrare il tuo valore a tutta la griglia, guadagni ancora più rispetto da parte dei tuoi avversari. E il modo in cui Kimi ci è riuscito è stato semplicemente incredibile”, ha raccontato Bonnington intervistato da F1 Tv, citato da F1.com.

L’ingegnere britannico ha poi ricordato la prestazione di Monza, con una straordinaria vittoria in rimonta dalle retrovie, vissuta con particolare emozione all’interno del box Mercedes: “Anche la gara di Monza è stata straordinaria. Ricordo che, quando mi sono voltato, ho pensato: ‘Ecco come si presenta il fondo della griglia’. Poi siamo partiti e non c’è stato più modo di fermarlo”.

Un altro momento significativo è arrivato ad Austin, dove Antonelli ha affrontato una gara particolarmente impegnativa dal punto di vista strategico. La gestione delle gomme e la scelta di proseguire con una sola sosta hanno richiesto grande concentrazione, soprattutto per la pressione esercitata dagli avversari.

“Ad Austin ha disputato una gara da vero campione. Era una sfida tra la strategia a una sosta e quella a due soste. In macchina devi gestire anche la pressione mentale, con il pensiero che gli avversari possano raggiungerti e superarti. Kimi, invece, è rimasto concentrato, ha continuato a inanellare giri veloci e alla fine ha avuto la meglio”, ha ammesso Bono.

Bonnington, tuttavia, ha voluto sottolineare come il rendimento del giovane italiano non possa essere giudicato soltanto attraverso queste tre prestazioni. A suo avviso, uno degli aspetti più importanti della stagione è stata proprio la continuità mostrata anche in circostanze meno favorevoli.

“Sono tre prestazioni che hanno consacrato il suo rendimento in questa stagione. Ma anche in altre occasioni ha dimostrato il proprio valore: penso a Silverstone, dove senza quel problema tecnico avremmo potuto ottenere un ottimo risultato, oppure a Barcellona, dove stavamo andando molto bene. Ciò che colpisce è soprattutto la sua capacità di mantenere un rendimento costante. Riesce a esprimersi al meglio su circuiti molto diversi e ad adattarsi a condizioni differenti, che si tratti di gestire il surriscaldamento o di portare le gomme nella giusta finestra di temperatura”.

Ma il contributo di Antonelli alla Mercedes non si limita a quanto riesce a esprimere al volante. Bonnington ha evidenziato anche un aspetto meno visibile della sua personalità, ovvero la capacità di creare un ambiente positivo all’interno della squadra. Una caratteristica che, secondo il suo ingegnere di pista, rappresenta una componente importante del lavoro quotidiano nel box.

“Molti libri sulla gestione aziendale spiegano che ogni organizzazione di successo deve avere anche una componente di divertimento – ha affermato Bonnington – Kimi, però, riesce a trasmettere questo spirito in modo del tutto naturale. È il suo modo di sentirsi a proprio agio e, allo stesso tempo, di mettere a proprio agio tutte le persone che lavorano con lui”.

Un atteggiamento che favorisce anche il rapporto tra i diversi membri della squadra, rendendo più semplice il confronto e la collaborazione nei momenti di maggiore pressione: “Questo approccio contribuisce ad abbattere le barriere all’interno della squadra e ci permette di confrontarci apertamente e con sincerità. Sappiamo che, in ogni caso, non mancheranno mai un sorriso e una battuta. È un aspetto davvero importante del nostro modo di lavorare”.

Parole che restituiscono il ritratto di un Antonelli capace di conquistare la fiducia della squadra non soltanto attraverso i risultati, ma anche grazie al proprio modo di essere. Bonnington ha infine tracciato un bilancio del rapporto professionale costruito con il pilota italiano nel corso della stagione, spendendo parole particolarmente significative nei suoi confronti: “È stato un anno davvero divertente, anche grazie al modo in cui Kimi è riuscito a portare questo spirito all’interno della squadra. È un professionista esemplare e un talento straordinario”.

Un riconoscimento importante da parte di chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco durante un’intera stagione. Per Antonelli, il primo titolo mondiale rappresenta il coronamento di un’annata indimenticabile al suo secondo stagione nel Circus. Per la Mercedes, invece, la consapevolezza di avere in squadra un talento che, oltre alla velocità e alla maturità mostrate in pista, ha saputo conquistare anche le persone che lavorano quotidianamente con lui.

Quando Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1?

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il campionato del mondo domenica a Città del Messico, culminando una stagione straordinaria con la Mercedes. Il successo gli ha permesso di entrare nella storia della Formula 1, diventando il più giovane pilota a vincere il titolo mondiale.

Quale record ha stabilito Andrea Kimi Antonelli con la conquista del Mondiale?

Con il titolo mondiale, Antonelli è diventato il più giovane campione nella storia della Formula 1, superando il precedente primato di Sebastian Vettel, che resisteva dal 2010. Il suo successo ha inoltre riportato un pilota italiano sul tetto del mondo dopo 73 anni, dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari nel 1953.

Quali sono state le prestazioni di Antonelli più apprezzate da Peter Bonnington?

Il suo ingegnere di pista ha indicato soprattutto tre gare: Monaco, Monza e Austin. Bonnington ha definito incredibile la prestazione nel Principato, sottolineato la superiorità mostrata a Monza e descritto la gestione della strategia a una sosta ad Austin come una prova da campione.

Cosa ha colpito Bonnington della guida di Antonelli?

Bonnington ha evidenziato soprattutto la continuità del pilota italiano e la capacità di adattarsi a circuiti e condizioni differenti. Ha ricordato anche le prestazioni di Silverstone e Barcellona, sottolineando la sua gestione delle gomme e delle situazioni legate al surriscaldamento.

Come ha descritto Bonnington il rapporto di Antonelli con la squadra Mercedes?

L’ingegnere britannico ha apprezzato la capacità di Kimi di creare un ambiente sereno e positivo all’interno del team. Il suo atteggiamento favorisce il dialogo aperto tra i membri della squadra. Bonnington lo ha definito un professionista esemplare e un talento straordinario.