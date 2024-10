F1 | Aston Martin, de la Rosa: “Sarà un piacere vedere Newey crescere nel nostro team”

A marzo del prossimo anno Adrian Newey inizierà ufficialmente la sua nuova avventura professionale che lo porterà in Aston Martin. Il Genio, che dopo 18 anni ha decido di lasciare la Red Bull portata sul tetto del mondo del motorsport, ha optato per rimanere Oltremanica sposando il progetto tecnico di Lawrence Stroll in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit che scatterà dal 2026.

Pedro de la Rosa, discutendo di Newey con il quale ha lavorato ai tempi della McLaren, ha sottolineato come il progettista più vincente della storia della Formula 1 abbia tra le sue maggiori doti quella di poter essere un punto di riferimento per tutti quei giovani ingegneri che condivideranno con lui l’esperienza in Aston Martin e che così potranno imparare molto stando al suo fianco.

“Adrian mi ha ispirato, ma il suo potere è davvero quello di ispirare la nuova generazione di ingegneri che sono nella nostra fabbrica in questo momento e di far crescere buoni talenti, perché persone come Adrian sono molto brave a individuare i talenti, a individuare gli ingegneri che sono del suo livello”, ha dichiarato de la Rosa al podcast F1 Nation.

L’ex pilota spagnolo, continuando il proprio pensiero, ha detto: “Sarà un piacere vederlo crescere nel nostro team e far crescere anche i giovani talenti. È un momento fantastico nella storia di un team poter vedere come tutte queste nuove generazioni potranno beneficiare di Adrian”.