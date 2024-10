F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen si regalano un grande sabato Sprint in Texas

F1 Haas GP Stati Uniti – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen hanno promosso a pieni voti il potenziale espresso dalla Haas al termine del sabato Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Grazie ad un pacchetto che è risultato subito competitivo, i due piloti della compagine statunitense sono riusciti ad ottenere punti importanti al Circuit of the Americas, preparandosi al meglio per la gara che andrà in scena questa sera alle ore 21.00.

Hulkenberg promuove la Haas ad Austin

“Ho fatto una brutta partenza, e essere all’interno non ha aiutato, quindi ho perso due posizioni. Successivamente, siamo stati in gara e ho trascorso un bel po’ di tempo dietro a Yuki, consumando un po’ le gomme, ma nonostante tutto abbiamo fatto bene alla fine. Nel complesso è stata una grande prestazione di squadra; sono tre punti ed è fantastico ottenerli il sabato. La macchina è andata bene in qualifica, ma sfortunatamente i miei giri in Q2 non sono stati ottimi, non puliti, e in entrambe le occasioni sono stato sorpreso alla Curva 1. È una curva insidiosa: quando inizi a scivolare lì, perdi molto tempo, ed è per questo che sono stato eliminato in Q2. Penso che la performance ci sia, non è quello il problema, ed è molto promettente. Domani dobbiamo solo mantenere la calma e fare un buon lavoro.”

Magnussen a caccia di punti

“Questa è stata importante per noi. Eravamo tre punti dietro a RB e ora siamo alla pari con loro, e dato che Nico ha ottenuto due sesti posti all’inizio dell’anno, siamo effettivamente davanti a loro. Dobbiamo mantenere questo slancio, perché non si sa mai quando saremo di nuovo così competitivi; speriamo di esserlo anche nelle prossime gare, ma dobbiamo sfruttare al massimo queste opportunità, e oggi nella Sprint lo abbiamo fatto sicuramente. A causa della bandiera gialla, il mio tempo in qualifica è stato fatto con una gomma Soft usata. Avevo fatto un giro fantastico con la nuova gomma, ma nel terzo settore, con la bandiera gialla, ho dovuto abortire il giro anche se ero tre o quattro decimi più veloce con ancora due curve da completare. I tempi di Piastri non sono impossibili da raggiungere, quindi sono ovviamente infastidito da questo, ma a volte va così. È fantastico poter montare l’aggiornamento sulla macchina e vedere che funziona, credo che questo sia un grande aspetto positivo, e non vedo l’ora di correre domani.”