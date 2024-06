Formula 1 | Williams sconfitta e delusa dopo le qualifiche di Barcellona

Formula 1 Williams GP Spagna – Penultima e ultima posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Come ampiamente atteso alla vigilia, le caratteristiche della FW45 non hanno permesso ai piloti di battagliare per la Q2 a Barcellona, aspetto che li costringerà a recuperare nelle tornate di gara in programma domani.

Albon cerca le indicazioni positive

“Sapevamo che le FP3 non sarebbero state rappresentative, anche se abbiamo terminato le qualifiche un pò delusi. Le curve lunghe di questa pista non sono adatte a noi, ma oggi la macchina andava bene e abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto allo scorso anno. Forse c’erano una o due curve in cui avrei potuto spremere di più, ma nel complesso mi sono trovato bene. Il risultato di oggi, in definitiva, evidenzia quanto sia forte il centro gruppo in questa fase della stagione. La situazione è molto serrata. Vedremo quali opportunità si presenteranno domani.

Sargeant ancora in fondo al gruppo

“Sfortunatamente alla fine le vetture non avevano le stesse specifiche. I fondi che abbiamo portato sono poco performanti, il che è un peccato. Abbiamo lavorato duramente tutto il fine settimana con l’obiettivo di far funzionare le novità come ci aspettavamo. In qualifica è andata leggermente meglio rispetto alle FP3. Dobbiamo capire il problema e risolverlo per il futuro. Non è bello né per me né per la squadra e nessuno di noi vuole essere in questa posizione. Continueremo a combattere, qualunque sia la situazione”.