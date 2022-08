Formula 1 | Verstappen carico dopo la pausa estiva: “Non vedo l’ora di gareggiare a Spa”

Dopo l’ultima pausa estiva, utile soprattutto per ricaricare le batterie, Max Verstappen non vede l’ora di scendere in pista a Spa-Francorchamps per il prossimo Gran Premio del Belgio, 14° prova del mondiale 2022 di Formula 1. Il Campione del Mondo in carica, grazie alla grande vittoria conquistata in Ungheria, può cominciare il rush finale di questo campionato con un ampio vantaggio nei confronti di Charles Leclerc, aspetto che gli permetterà di correre con un cuore “leggero” e con la consapevolezza di avere tra le mani le carte migliori per la conquista del titolo.

“Mi sento pronto a gareggiare dopo una bella e rigenerativa pausa estiva”, ha affermato l’attuale leader del mondiale. “Ho voglia di tornare a correre. Sarà un triplo appuntamento impegnativo, ma sarà facile gestirlo visto che ci siamo riposati tutti”.

Sulle modifiche al tracciato belga ha invece dichiarato: “Le migliorie lo hanno reso un po’ più vecchia scuola, grazie soprattutto alle vie di fuga in ghiaia. Credo sia stata una buona idea. È la mia pista preferita e non vedo l’ora di correrci questo fine settimana. Sembra che potrebbe piovere e questo renderà le cose più difficili. In ogni caso io e il mio team amiamo le sfide. Ci faremo trovare pronti”.