Formula 1 | Ufficiale l’ingresso di Flavio Briatore in Alpine

Formula 1 Alpine Briatore – “Tanto tuonò che alla fine piovve”: si può descrivere con queste poche parole il comunicato stampa rilasciato questa mattina da Alpine. Dopo le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la compagine francese ha ufficializzato l’ingresso nel management di Flavio Briatore nel ruolo di “Consulente Esecutivo”.

Un innesto di spessore, fortemente voluto da Luca Meo Deo (CEO di Renault), che mira a garantire alla scuderia transalpina una figura di riferimento e in grado di offrire i giusti “feedback” per una crescita che ad oggi tarda a concretizzarsi. Alpine, ricordiamo, sta vivendo una stagione non semplice, soprattutto sul piano tecnico, e l’obiettivo comune è quello di garantire una struttura di base forte e rodata in vista del 2026, annata che per forza di cose dovrà vedere la squadra ambire a piazzamenti diversi rispetto a quelli attuali.

Briatore, lontano dalla Formula 1 dal 2009, annata che l’ha visto coinvolto sempre con Renault nel caso Piquet-Singapore, assumerà un ruolo esecutivo con effetto immediato.

Briatore in Alpine, in comunicato stampa

“BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal CEO del gruppo Renault, Luca De Meo, suo consigliere esecutivo per la divisione Formula 1. Briatore si concentrerà sulle aree di alto livello della squadra, tra cui lo scouting e il mercato piloti. Inoltre valuterà il progetto esistente e la struttura attuale, fornendo consulenza su alcune questioni strategiche legate allo sport”.