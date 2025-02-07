Formula 1 | Todt e il legame con Schumacher: “Lo vedo regolarmente”

Formula 1 Todt Schumacher – Jean Todt continua a mantenere un rapporto stretto con Michael Schumacher, a oltre dieci anni dal grave incidente sugli sci che ha cambiato la vita del sette volte campione del mondo. L’ex team principal della Ferrari ha confermato di far visita regolarmente al pilota tedesco, rispettando la volontà della famiglia di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni.

La privacy della famiglia

Schumacher non appare in pubblico dal dicembre 2013, quando subì gravi lesioni cerebrali in un incidente sulle nevi di Méribel. Da allora, la famiglia ha scelto di non rivelare dettagli sulla sua situazione, mantenendo un’assoluta discrezione. Todt, tra i pochi ad avere accesso all’ex pilota, ha ribadito in un’intervista a La Repubblica la profondità del loro legame: “La famiglia ha deciso di non rispondere a domande sulle sue condizioni, una scelta che rispetto. Lo vedo regolarmente e con affetto, insieme alla sua famiglia. Il nostro legame va oltre il lavoro che abbiamo condiviso in passato”.

Il rapporto con Schumacher

Nel 2022, l’ex presidente della FIA aveva già raccontato di come lui e Schumacher seguissero ancora insieme i Gran Premi, a testimonianza di un rapporto che ha sempre superato i confini della Formula 1. L’eredità sportiva di Schumacher resta indelebile: i suoi sette titoli mondiali hanno segnato un’epoca, un record eguagliato solo da Lewis Hamilton nel 2020. Con l’arrivo del britannico in Ferrari nel 2025, il peso della storia del Cavallino torna al centro dell’attenzione, ricordando il contributo fondamentale che Schumacher ha dato alla scuderia e alla Formula 1 nel suo complesso.

5/5 - (4 votes)