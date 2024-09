Formula 1 | Stroll Sr: “Newey? Aston Martin si è garantita il migliore sulla piazza”

Formula 1 Aston Martin Newey – Nel media di presentazione pubblicato questa mattina sul sito dell’Aston Martin, Lawrence Stroll non ha nascosto la propria soddisfazione per l’arrivo a Silverstone di Adrian Newey, sottolineando come la squadra inglese sia riuscita a garantirsi il miglior tecnico disponibile sul mercato. Dopo l’ufficializzazione dell’addio alla Red Bull, avvenuta lo scorso 1° maggio, l’imprenditore canadese ha fatto di tutto per portare il nativo di Stratford-upon-Avon all’interno dell’AMR Technology Campus, offrendo non solo uno stipendio da capogiro (si parla di un quinquennale da 30 milioni a stagione, inclusi bonus ed extra), ma anche carta bianca nella gestione tecnica del team. Un’offerta irrinunciabile che ha convinto il classe ’58 ad accettare questa nuova sfida in Formula 1.

Lawrence Stroll accoglie Adrian Newey in Aston Martin

“Questa è una notizia importantissima. Adrian è il migliore al mondo nel suo campo e sono estremamente orgoglioso che entri a far parte dell’Aston Martin Aramco Formula One® Team. È la notizia più rilevante da quando il nome Aston Martin è tornato in Formula 1 e dimostra ancora una volta la nostra ambizione di costruire una squadra capace di lottare per il titolo mondiale.

Appena si è presentata l’opportunità di avere Adrian, sapevamo di doverla cogliere. Le prime conversazioni hanno subito confermato il desiderio comune di collaborare in quella che è un’occasione unica. Adrian è un vero pilota e una delle persone più competitive che abbia mai conosciuto.

Quando ha visto ciò che abbiamo costruito a Silverstone – il nostro AMR Technology Campus, il gruppo di persone talentuose e la nuova galleria del vento – ha capito immediatamente cosa vogliamo raggiungere. Siamo determinati e lo è anche lui. Adrian condivide la nostra ambizione e crede in questo progetto. Con il suo aiuto, scriveremo il prossimo capitolo della storia di Aston Martin Aramco in Formula 1”.

