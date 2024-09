F1 | Newey: “Il progetto Aston Martin è enorme e non vedo l’ora di offrire il mio contributo”

F1 Newey Aston Martin – Presente alla conferenza stampa andata in scena questa mattina a Silverstone, Adrian Newey non ha nascosto la propria soddisfazione per la recente firma con Aston Martin in vista della stagione 2025 di Formula 1. Al fianco di Lawrence Stroll, l’ex tecnico della Red Bull ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a firmare con la compagine inglese, sottolineando come all’interno della factory di Silverstone ci sia una ferrea volontà di competere, nel più breve tempo possibile, per vittorie e titoli mondiali. Un focus importante che passerà anche attraverso la stretta collaborazione tra le diverse “menti” impegnate nello sviluppo della monoposto che affronterà il cambio regolamentare previsto per la stagione 2026. Newey, ricordiamo, avrebbe firmato un contratto quinquennale da circa 30 milioni a stagione, comprensivo di bonus ed extra.

Newey e le prime parole in Aston Martin

“Sono entusiasta di entrare a far parte dell’Aston Martin Aramco Formula One Team. Sono stato profondamente ispirato e colpito dalla passione e dall’impegno che Lawrence mette in tutto ciò che fa. Lawrence è determinato a creare una squadra capace di competere ai massimi livelli. È l’unico proprietario di maggioranza di un team attivamente coinvolto nello sport. Il suo impegno è evidente nello sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento a Silverstone. Strutture non solo all’avanguardia, ma progettate per offrire un ambiente di lavoro eccellente. Insieme a grandi partner come Honda e Aramco hanno tutte le infrastrutture necessarie per rendere Aston Martin un team vincente nel campionato del mondo e non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo”.

