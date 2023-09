F1 | Verstappen vuole estendere il più a lungo possibile il dominio Red Bull

La stagione 2023 si è aperta, si è sviluppata e quasi certamente si chiuderà con il dominio della Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha rubato letteralmente la scena in questo campionato, legittimando in pista una supremazia per certi versi imbarazzante. Il team anglo-austriaco ha infatti conquistato tutte le vittorie nelle gare finora disputate, dieci delle quali portano la firma di Max Verstappen.

L’olandese, oramai prossimo a laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera, ha discusso della forza mostrata dalla RB19 sottolineando come intenda allungare quanto possibile la striscia di vittorie e di titoli aperta dalla Red Bull.

Il due volte iridato, che in questo momento si trova in una posizione di forza, non ha dimenticato il periodo in cui non era “lepre” ma “cacciatore” dovendosi accontentarsi di piazzamenti alle spalle della dominatrice Mercedes e di Lewis Hamilton.

“Lo so, anch’io sono stato dall’altra parte, ed è per questo che voglio davvero godermi quello che stiamo facendo in questo momento e, ovviamente, cercare di farlo durare il più a lungo possibile”, ha detto Verstappen intervistato dal sito inglese RaceFans.net.