Formula 1 | Salvini lancia l’allarme: “GP di Monza a rischio, serve il massimo impegno di tutti”

A margine di un comizio elettorale a Seregno, martedì 25 aprile, Matteo Salvini ha lanciato l’allarme sulla conferma del Gran Premio d’Italia a Monza, precisando come il futuro del GP sia quanto mai incerto, soprattutto dopo le ultime “critiche” lanciate da Stefano Domenicali all’organizzazione.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, l’Autodromo brianzolo ha urgentemente bisogno di investimenti per salvaguardare il proprio slot all’interno del calendario, il quale – ricordiamo – potrebbe perdere diversi round europei in favore di quelli asiatici e americani.

Una situazione pericolosa che il Governo – tramite lo stesso Salvini – e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, affronteranno in una riunione che si terrà quest’oggi a Roma.

“Avrò un incontro a Roma al ministero e sarà presente anche il governatore della Lombardia perché in ballo c’è il futuro del Gran Premio d’Italia a Monza”, ha affermato Salvini. “Da Ministro farò di tutto perché Monza abbia il suo Gran Premio, il quale vuole dire storia, tradizione e lavoro”.