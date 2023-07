Formula 1 | Ferrari, Sainz prevede un weekend molto difficile in Belgio

Il Gran Premio del Belgio si aprirà oggi con la prima e unica sessione di prove libere, seguita nel pomeriggio dalle qualifiche per la gara di domenica. Infatti in questo weekend ci sarà per la terza volta in stagione il format che comprende la Sprint Race del sabato, la quale avrà una sessione di qualifica dedicata sabato mattina. Questo fa sì che i team non avranno il tempo materiale per poter preparare al meglio gli assetti, essendoci quell’assurda regola del parco chiuso addirittura anticipata al venerdì pomeriggio e la totale assenza di ulteriori prove libere, che male non fanno mai.

“Penso che sarà un weekend molto difficile – ha ammesso Sainz in mixed zone. Lo è già dal punto di vista della Sprint Race e del suo format, poi aggiungiamo che parliamo di un circuito come Spa, dove è molto difficile mettere a posto la macchina essendoci curve come Eau Rouge e tutte le altre molto tecniche. Poi mettiamoci anche la pioggia, quindi sarà un fine settimana molto complicato per tutti, non solo per la Ferrari, ma dobbiamo considerare questi fattori andando avanti nel corso del weekend e anche negli anni a venire”.