Formula 1 | La Williams vuole Sainz nei test di Abu Dhabi

Dopo la stagione europea, la Formula 1 si sposta per l’ultima parte di un campionato che si è rivelato molto affascinante, con quattro team a giocarsi pole e vittorie, dando vita a weekend davvero interessanti. Per alcuni però l’attenzione è già rivolta alla prossima annata: non parliamo della Ferrari, con i tifosi impazienti di vedere Hamilton a bordo di una vettura rossa, bensì della Williams, che però in qualche modo è collegata alla Scuderia di Maranello. Sì, perché il team principal James Vowles ha fatto sapere come sia in contatto con Frederic Vasseur per avere a disposizione Carlos Sainz già dai test post stagionali di Abu Dhabi a dicembre. E’ un’eventualità che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

“Dobbiamo ancora concordare i termini con la Ferrari – ha ammesso Vowles. Ha un contratto con loro fino alla fine del 2024, ma spero di vederlo in macchina con noi ad Abu Dhabi. Comunque, il vero vantaggio commerciale di tutti i team di Formula 1 è la prestazione: se rendi la tua macchina più veloce, o se hai piloti che la spingono al massimo o che si migliorando a vicenda, questo a sua volta ti mette in una buona posizione in campionato, così da avere entrate extra e sponsor importanti. E’ questo l’ingrediente segreto di come si gestisce una squadra di F1, devi trattarla come una startup e investire le tue finanze in un pilota o due, sapendo che faranno progredire il team”.