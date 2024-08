F1 | Hulkenberg si aspetta una prima stagione in Sauber complicata

F1 Hulkenberg – Intercettato dal magazine GP Racing poco prima di arrivare a Monza, sede del prossimo Gran Premio d’Italia, Nico Hulkenberg ha condiviso alcuni pensieri sul lavoro che lo attende in Sauber a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Il pilota tedesco, attualmente in forza alla Haas, ha ammesso di non avere grandi aspettative per il prossimo campionato e di prevedere un anno difficile e di transizione, durante il quale lui e la squadra dovranno impegnarsi per recuperare una competitività che al momento appare molto lontana. Tuttavia, questo scenario non lo spaventa particolarmente, poiché l’obiettivo principale è quello di assicurarsi un pacchetto veloce e affidabile in vista del 2026, anno in cui il marchio Audi farà il suo ingresso in griglia come costruttore.

Hulkenberg e le difficoltà per il 2025 con Sauber

“Sarà sicuramente un anno difficile, ma è solo il primo di molti, o almeno così speriamo, e il percorso è ancora lungo. Non sono preoccupato. Guardando le prime gare è evidente che i margini sono molto ristretti, il che può penalizzarti e farti perdere punti, soprattutto quando la sfortuna ci si mette di mezzo. Sono consapevole che la situazione potrebbe cambiare molto all’inizio del 2025. Rimango sereno e rilassato”.

4/5 - (1 vote)