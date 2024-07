Formula 1 | Alpine a Silverstone per confermare il trend positivo delle ultime settimane

Formula 1 Alpine GP Silverstone – Alpine a caccia di conferme nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i buoni piazzamenti ottenuti nelle ultime settimane, anche grazie alla crescita tecnica registrata dall’A524, Pierre Gasly ed Esteban Ocon intendono confermarsi sul complesso tracciato di Silverstone, il quale – almeno sulla carta – dovrebbe ben sposarsi con le caratteristiche della vettura.

Gasly punta al poker a Silverstone

“Silverstone è uno dei migliori circuiti in calendario per un pilota in termini di sensazioni di guida pura. E’ veloce, un luogo in cui l’auto è al limite in alcune curve e questo è molto divertente al volante. Le gare sono di solito emozionanti perché ci sono molti punti in cui si può superare. Inizierò il mio fine settimana nelle Prove Libere 2, quando passerò il testimone a Jack Doohan per la prima sessione. Stiamo cambiando elementi della power unit sulla mia vettura, il che comporterà una penalità per il Gran Premio, quindi questa è una soluzione logica per garantire che Jack completi le sue uscite obbligatorie da rookie. Tuttavia, non vedo l’ora di vedere i risultati delle prove libere 1 prima di iniziare e spero di poter ottenere un buon risultato nel fine settimana anche con la penalizzazione”.

Ocon non vede l’ora di vivere l’atmosfera nel Regno Unito

“Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno dei migliori weekend dell’anno per un pilota di Formula 1. L’’atmosfera è elettrizzante e i tifosi sono così competenti e appassionati, inoltre il circuito è molto divertente da guidare! È un circuito classico con curve veloci e scorrevoli, che mettono davvero alla prova i limiti di auto e piloti. È anche una gara di casa per il team, quindi è un circuito in cui si vuole sempre andare bene e dare al personale di Enstone qualcosa di cui rallegrarsi. Le caratteristiche della pista sono più simili a quelle viste in Spagna che in Austria. Anche il tempo gioca un ruolo importante a Silverstone, quindi vediamo cosa ci riserverà l’estate britannica questa volta!”