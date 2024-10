Formula 1 | Piastri e il pesante paragone con Prost: “Il confronto mi lusinga”

Formula 1 Piastri Prost – In una lunga intervista concessa ad Auto Motor und Sport, Oscar Piastri ha commentato il frequente paragone tra lui e una leggenda della Formula 1 come Alain Prost.

L’australiano ha sottolineato come questo confronto lo lusinghi e confermi il buon lavoro svolto con la McLaren nelle ultime due stagioni. Attualmente quarto nella classifica del Mondiale Piloti, Piastri ha evidenziato alcune somiglianze tra lui e l’ex pilota di Williams, Ferrari e McLaren, in particolare per quanto riguarda la gestione delle gare.

Come il francese, Piastri è noto per la sua meticolosità nella messa a punto della vettura e per il suo approccio concentrato esclusivamente sul lavoro, evitando distrazioni esterne, come quelle dei media. Queste qualità, secondo l’alfiere della McLaren, lo stanno aiutando a emergere come uno dei talenti più promettenti dello schieramento di Formula 1.

Piastri e il confronto con Prost

“Il paragone mi lusinga, soprattutto considerando che Alain Prost è stato uno dei piloti più vincenti nella storia del nostro sport. Non avendo vissuto in prima persona le sue leggendarie battaglie con Ayrton Senna, posso basarmi solo su ciò che leggo o ascolto su di lui. Tuttavia, riconosco effettivamente alcune somiglianze tra noi. Prost era noto per il suo stile di guida fluido e la sua estrema precisione, caratteristiche in cui mi rivedo. Ho avuto l’opportunità di parlare con lui alcune volte durante il mio periodo in Alpine, e quelle conversazioni sono state molto stimolanti. Mi ha offerto anche qualche prezioso consiglio.”