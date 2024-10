F1 | McLaren, Piastri chiarisce: “Aiuterò Norris, ma non danneggiando le mie gare”

F1 McLaren Piastri – Continua a tenere banco la questione “team-mate” in casa McLaren, soprattutto dopo l’ottima crescita registrata da Oscar Piastri negli ultimi mesi.

Intervistato da Auto Motor und Sport, l’australiano è tornato a parlare del supporto ipotetico che potrebbe offrire al compagno di squadra nelle restanti sei prove del campionato, precisando che, pur garantendo il proprio sostegno, questo non andrà a scapito dei suoi risultati.

Il pilota della McLaren vuole assicurarsi i migliori piazzamenti possibili, anche in ottica Costruttori, e offrirà il suo aiuto a Norris solo se ciò non comprometterà la sua gara. Un punto di vista interessante che potrebbe creare situazioni delicate al muretto della squadra di Woking, come già avvenuto a Budapest.

Piastri e l’ipotetico aiuto a Norris

“Darò il mio supporto a Norris, ma non incondizionatamente. Dobbiamo puntare anche al titolo Costruttori, e compromettere la mia gara per favorire quella di Lando non è la strada giusta per raggiungere questo obiettivo. Sono certo che il team saprà prendere le decisioni migliori. A Baku, Norris è stato decisivo nel favorire la mia vittoria, bloccando Perez al momento giusto.”