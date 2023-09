Formula 1 | GP Italia, la griglia di partenza a Monza

Formula 1 GP Italia griglia di partenza – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una Q3 giocata sui millesimi, Carlos Sainz è riuscito a guadagnarsi la prima partenza al palo di questa stagione, lasciandosi alle spalle la Red Bull del campione del mondo in carica, Max Verstappen, e l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Tutti e tre hanno concluso l’ultima manche di qualifica racchiusi in appena 67 millesimi.

Quarta posizione per la Mercedes di George Russell, bravo a massimizzare le performance della propria W14, seguito da Sergio Perez e da uno strepitoso Alexander Albon, autore fin qui di un week.end vissuto stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica. Sesta e settima posizione per Oscar Piastri e Lewis Hamilton, mentre a seguire si sono classificati Lando Norris e Lewis Hamilton. Appuntamento alle 15.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo Gran Premio d’Italia davanti il caloroso pubblico di Monza.

GP Italia, la griglia di partenza a Monza

1° FILA

1) Carlos Sainz Ferrari

2) Max Verstappen Red Bull

2° FILA

3) Charles Leclerc Ferrari

4) George Russell Mercedes

3° FILA

5) Sergio Perez Red Bull

6) Alex Albon Williams

4° FILA

7) Oscar Piastri McLaren

8) Lewis Hamilton Mercedes

5° FILA

9) Lando Norris McLaren

10) Fernando Alonso Aston Martin

6° FILA

11) Yuki Tsunoda AlphaTauri

12) Liam Lawson AlphaTauri

7° FILA

13) Nico Hulkenberg Haas

14) Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing

8° FILA

15) Logan Sargeant Williams

16) Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing

9° FILA

17) Pierre Gasly Alpine

18) Esteban Ocon Alpine

10° FILA

19) Kevin Magnussen Haas

20) Lance Stroll Aston Martin