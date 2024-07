Formula 1 | Vowles conferma: “Sainz in Williams solo con un piano a lungo termine”

Formula 1 Williams Sainz – Continua a tenere banco la questione Carlos Sainz all’interno del paddock. Intervistato dalla stampa inglese dopo il fine settimana di Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, James Vowles ha cercato di mettere ordine sulla trattativa di mercato con l’attuale pilota della Ferrari, evidenziando come l’intenzione della scuderia inglese non sia quella di dare “rifugio” all’iberico in attesa di una chiamata importante, magari da Red Bull o Mercedes, bensì quella quella di creare un rapporto a lungo termine che garantisca alla compagine con sede a Grove un pilota veloce, esperto e in grado di offrire un valido contributo alla risalita verso le zone di vertice della classifica.

Williams, ricordiamo, sta continuando a trattare con lo spagnolo per la stagione 2025, ma nelle ultime settimane è stata scavalcata nelle preferenze da Alpine, anche grazie all’intervento in gamba tesa di Flavio Briatore. Un duello ravvicinato che potrebbe andare avanti fino alla trasferta di Spa, teatro dell’ultima prova di campionato prima della tanto sospirata pausa estiva.

Vowles e il punto sulla trattativa Williams-Sainz

“Sainz è un pilota di livello mondiale e la decisione finale non è così ovvia come in molti credono. Ad ogni modo non è una decisione che va presa oggi. La tempistica, dal mio punto di vista, è l’aspetto meno importante di tutta questa faccenda. Ciò che mi preme, piuttosto, è creare un rapporto a lungo termine, a prescindere delle decisioni che verranno presa dalla Williams e dal pilota. Sono certo che tutto ciò verrà chiarito prima di settembre”.